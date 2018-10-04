Facebook’a güvenlik açığı nedeniyle soruşturma açıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ekim () – İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) yaklaşık 50 milyon kullanıcı hesabının etkilendiği güvenlik açığı sebebiyle Facebook’a veri ihlali soruşturması açtı.

Komisyon, Salı günü söz konusu soruşturmanın açılması için görüşüldüğünü duyurduktan sonra Çarşamba günü resmi olarak soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. İrlanda DPC’den yapılan resmi açıklamada, “Soruşturma Facebook’un Avrupa Birliği Genel veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) kişisel veri korumada gerekli teknik ve örgütsel önlemlerin hangi kapsamda uyduğunu araştıracak” denildi.

Facebook geçen hafta, sistemdeki bir virüsün, bilgisayar korsanlarının kullanıcı hesaplarına erişmesine olanak sağladığını duyurmuş ve söz konusu durumdan 50 milyon Facebook kullanıcısı etkilenmişti.

AB’nin Mayıs ayında kabul ettiği GDPR’ye göre, güvenlik açığına maruz kalan şirketlerin 72 saat içerisinde durumu gerekli otoritelere bildirmeleri gerekiyor ve bunun yapılmaması durumunda ise şirketler para cezası alabiliyor.

Facebook, güvenlik açığını 72 saat içerisinde durumu otoritelere bildirmiş olmasına rağmen, soruşturma sonucunda söz konusu güvenlik açığını engellemek için gereken bütün prosedürleri gerçekleştirmediği ortaya çıkarsa 1.63 milyar dolar para cezası ödeyecek.

