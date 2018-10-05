Facebook: Yöneticimizin cinsel taciz duruşmasında görülmesi "hata"

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Ekim () – Facebook, Küresel Politikalar Başkanı Joel Kaplan’ın eski arkadaşı Hakim Brett Kavanaugh’un duruşmasında görülmesinin "hata" olduğunu kabul etti.

Wall Street Journal’da yer alan habere göre, Kaplan’ın, eski arkadaşı Kavanaugh’un cinsel taciz suçuyla çıktığı mahkemede görülmesi, Facebook çalışanlarını endişelendirirken, şirketin haftalık toplantısında söz konusu durum CEO Mark Zuckerberg üzerinde de baskı oluşturdu.

CNBC’de yer alan haberine göre, Kaplan’ın duruşmada yer almasının ardından Facebook şu açıklamayı yaptı:

"Cinsel saldırı toplumun uzun bir süredir yüzünü çevirdiği ve kurbanın acısını yoğunlaştıran bir konuydu. Liderlik ekibimiz geçen haftaki durumla ilgilenirken bazı hatalar yaptıklarını kabul ediyor ve bu olayın ardından çalışanlarımızdan konuyla ilgili fikir aldığımız için minnettarız."

Wall Street Journal haberine göre ayrıca, konuyla ilgili Zuckerberg ve Operasyon Direktörü Sheryl Sandberg arasında bir meclis toplantısı gerçekleştirilmesine karar verildi.

Facebook’un geçen hafta, sistemdeki bir virüsün, bilgisayar korsanlarının kullanıcı hesaplarına erişmesine olanak sağladığını duyurmasının ardından İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), yaklaşık 50 milyon kullanıcı hesabının etkilendiği güvenlik açığı sebebiyle Çarşamba günü Facebook’a veri ihlali soruşturması açtı.