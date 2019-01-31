Facebook hisseleri gelir açıklamasının ardından yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ocak () – ABD merkezli sosyal ağ devi Facebook yıllık gelirlerinin 2018’de yüzde 61 artışla 6.88 milyar dolara yükselmesinin ardından şirket hisseleri yüzde 12.57 yükseldi ve şirketin hisse başına kazançları da (EPS) yüzde 65 artışla 2.38 dolara çıktı.

Facebook’un yanında Microsoft Corp. hisseleri, 2019’un ikinci çeyreğinde zayıf EPS ve gelir verilerini takiben kapanışın ardından yalnızca yüzde 3.75 arttı. ABD merkezli çokuluslu telekomünikasyon şirketi Qualcomm Inc. hisseleri, beklentilerin üzerinde gelen 0.87 dolar EPS’nin ardından yüzde 2.35 yükseldi.

Facebook’un toplam geliri 2018’de yıllık yüzde 30 artışla 16.91 milyar dolara ulaşırken, reklamlardan elde edilen gelirler de aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 30 yükselerek 16.64 milyar dolar oldu. Şirketin net geliri de yüzde 61 artışla 6.88 milyar dolara yükseldi.

Facebook’un aktif günlük kullanıcı sayısı (DAU) yıllık bazda yüzde 9.0 artışla Aralık 2018’de ortalama 1.52 milyar kişiye ulaşırken, aktif aylık kullanıcı sayısı (MAU) da bir önceki yıla göre yüzde 9.0 yükselerek 2.32 milyar kişi oldu.

Ek olarak şirket, Facebook “Ailesi” olarak adlandırılan sosyal medya uygulamaları Facebook, Instagram, Whatsapp ve Messenger’ı her ay 2.7 milyar kişinin kullandığını duyurdu. Mobil reklam gelirleri, toplam reklam gelirlerinin yüzde 93’ünü oluştururken, söz konusu rakam geçen yıl yüzde 89’du.

Facebook kurucu ve CEO’su Mark Zuckerberg, gelirlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Topluluğumuz ve şirketimiz büyümeye devam ediyor. Toplumsal sorunlarla mücadele edebilmek adına şirketimizin yönetim şeklini temelden değiştirdik ve insanların iletişim kurabilmesi için yeni yollara yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Facebook hisseleri, kapanışın ardından Çarşamba günkü düzeyinden yüzde 4.32 artışla yüzde 7.62 değer kazandı.