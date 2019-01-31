Facebook COO’su kişisel gizlilik endişelerine yanıt verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ocak () – ABD merkezli sosyal medya devi Facebook Operasyon Direktörü (COO) Sheryl Sandberg, platformun yanlış kullanımını önlemek ve kullanıcı verilerini korumak için şirketin “yapması gereken oldukça iş” olmasına rağmen, çoğunlukla kişisel gizlilik yaptırımlarına uygun olarak hizmet verdiğini ve söz konusu durumu korumak için de yatırımlar yapmaya devam edeceğini söyledi.

CNBC’ye konuşan Sandberg, bazı kullanıcıların Facebook’a telefonlarına erişim izni karşılığında para almalarını sağlayan uygulamaya da değindi. Sandberg, bütün kullanıcıların “titiz bir onay sürecinden” geçtiğini ve katıldıkları için karşılığında ödeme aldıklarını söyledi. Buna karşın Sandberg, Facebook’un “kullanıcılarının verilerini korumak için yapması gereken çok şey olduğunu” da ekledi.

Sandberg’ün açıklamaları, Facebook gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre hisse başına yüzde 65 değer kazandığı duyurusunun ardından geldi. Facebook hisseleri, kapanış sonrası yüzde 12.57 yükseldi.