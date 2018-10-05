Eylül ayında 20 milyon yolcuya hizmet verildi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2018 yılı Eylül ayı verilerine göre, yaklaşık 20 milyon 785 bin yolcuya hizmet verilirken, turizm ağırlıklı 5 havalimanında ise 4 milyon 891 bin 413 dış hat yolcusuna hizmet verildiğini açıkladı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 yılının eylül ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 79 bin 813, dış hatlarda ise yüzde 7,1 artışla 68 bin 009 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği yüzde 12,2 artışla 43 bin 051 olarak gerçekleşti. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte yüzde 2,6 artışla 190 bin 873’e ulaştı. Bu ayda Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği yüzde 2,7 azalışla 9 milyon 870 bin 047, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 12,1 artışla 10 milyon 897 bin 477 oldu. Söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 4,4 artış ile 20 milyon 785 bin 281 oldu.

İSTANBUL’DA YOLCU SAYISINDA ARTIŞ

DHMİ’nin Eylül ayı verilerine göre başta Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçe olmak üzere turizmin yoğun olduğu havalimanlarında da dış hat yolcu sayısında artış gözlemlendi. İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 2 azalışla 1 milyon 719 bin 594, dış hatta ise yüzde 3 artışla 4 milyon 414 bin 781 olmak üzere toplamda yüzde 1 artışla 6 milyon 134 bin 375 olarak gerçekleşti. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre iç hatta yüzde 3 artışla 1 milyon 992 bin 563, dış hatta ise yüzde 7 artışla 1 milyon 083 bin 797 olmak üzere toplamda yüzde 4 artışla 3 milyon 076 bin 360 olarak gerçekleşti.

DIŞ HAT YOLCU SAYISINDA ARTIŞ

Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Gazipaşa Alanya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum) havalimanlarında 2018 yılı eylül ayı itibariyle dış hat yolcu sayısında büyük bir artış yaşandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 371 bin 826 olarak gerçekleşti. Gazipaşa Alanya Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış ile 98 bin 539 oldu. Antalya Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 3 milyon 665 bin 837 olarak gerçekleşti. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artışla 261 milyon 543 oldu. Muğla Dalaman Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 493 bin 668 olarak gerçekleşti.