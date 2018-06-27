Eximbank ihracat kredilerinin 2018 ülke limitleri belirlendi

İstanbul, 27 Haziran () - Türkiye İhracat ve Kredi Bankası (Eximbank) tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile iki yıl ve daha uzun süreli sigorta işlemlerine ilişkin olarak yabancı ülke 2018 yılı limitleri belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, bu kapsamda bir grupta alınabilecek maksimum risk tutarını ifade eden maksimum grup limiti; OECD 0-II-III-VI ve V. Grup ülkeler için 2 milyar dolar, OECD VI. Grup ülkeler için 1.75 milyar dolar, OECD VII. Grup ülkeler için 1.5 milyar dolar olmak üzere toplam 11.25 milyar dolar olarak belirlendi.

Maksimum ülke limiti ise OECD 0-II Grup ülkeler için 1 milyar dolar, III. Grup ülkeler için 750 milyon dolar, IV. Grup ülkeler için 500 milyon dolar, V. Grup ülkeler için 450 milyon dolar, VI. Grup ülkeler için 400 milyon dolar ve VII. Grup ülkeler için 350 milyon dolar olarak belirlendi.

Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Kore liste kapsamı dışında tutuldu.