Evlenmeyi Düşünenlere Devletten Büyük Yardım! Konut ve Çeyiz Hesabı yardımları

Halkın yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıların farkında olan devletimiz ise evlenmeyi düşünenlere özel maddi yardımlar hazırladı. Bu noktada, yeni evlenecek olan çiftler için devlet tarafından çeyiz ve konut hesabı yardımları sunulacak. Bir başka deyişle, çeyiz ve konut hesabı yardım miktarlarının arttırıldığını söyleyebiliriz.

Çeyiz ve Konut Hesabı Yardım Tutarları Nelerdir?

Amerikan doları ve Euro’nun Türk lirası karşısındaki değerinin artışı, Kovid-19 pandemi süreci, enflasyon rakamları, kötü geçen 2020 yılı derken insanların ekonomik açıdan berbat günler yaşadığını söylemek mümkün! Bu noktada, halkın çekmiş olduğu ekonomik sıkıntıların farkında olan devletimiz; çeyiz ve konut hesabı yardımları ile bu zorlu günlerin üstesinden gelmeyi hedeflemektedir.

Siz de zorlu geçen 2020’nin ardından evlenmeyi düşünüyorsanız devlet tarafından verilecek olan çeyiz ve konut hesabı yardımlarına başvurabilirsiniz. Buna ek olarak, daha önceden verilen çeyiz ve konut hesabı yardımlarının 2021 yılında da devam etmesi planlanıyor.oluşturup hesaplarına düzenli olarak ödeme yapan kişilerin %9,11’lik yeniden değerleme oranına göre devlet katkısından faydalanacağını da söylemek mümkün!

Bankada çeyiz hesabı bulunan kişilerin bu hesaplarında üç ila beş yıl arasında birikim yapması ve 27 yaşından önce evlenmesi ile beraber verilecek olan devlet katkısının üst sınırı 11 bin 32 liradan 12 bin 37 liraya çıkartılmıştır. Konut hesabında da aynı şartların olduğunu söyleyebiliriz. Çeyiz hesabı ile aynı süre ve yaş sınırları içerisinde olunması halinde verilecek olan devlet katkısı üst limiti 31 bin 149 TL’ye çıkartılmıştır.

Sonuç olarak, bilhassa 27 yaşından önce evlenmeyi düşünüyorsanız yukarıdaki seçeneklerden faydalanabilirsiniz. Bu sıkıntılı dönemde evlilik maliyetinizi daha da uygun hale getirebilirsiniz.