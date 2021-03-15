Evini Yenilemek İsteyenlere Devletten 20 Bin TL Destek!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evini yenilemek isteyen vatandaşlara 20.000 TL ev onarım tadilat parası ödüyor. Bakanlık evini yenilemek isteyen vatandaşlara bazı şartlar karşılığında 20.000 TL ödeme yapacak. Eğer siz de haberimiz de bulunan şartları karşılıyorsanız başvurunuzu aşağıda bulunan gerekli yerlere yaparak tadilat desteğinden faydalanabilirsiniz.

Bakanlık tarafından belirlenen şartlara olan uyumunuz yetkililer tarafından değerlendirildikten sonra, bakanlıktan 20.000 TL tadilat destek parası alabilirsiniz. Aile Bakanlığı tarafından ödenen bu miktar, ailelerin daha güzel ve temiz koşullarda hayatlarını sürdürmesi için yardıma ihtiyacı bulunan ailelere veriliyor.

Tadilat Parası Nedir?

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ola ve kötü yaşam koşullarından hayatlarını idame ettiren ailelerin daha sağlıklı ve temiz bir öde yaşamaları için verilen destektir. Bu destek ailenin evini tadilata sokması için verilir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 20.000 TL'nin diğer bir amacı ise daha sağlıklı ortamda yaşamasıdır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destekten faydalanmak için, bakanlık tarafından ilan edilen koşulların sağlanması gerekmektedir. Şartlardan biri, ailenin ekonomik durumu ve evin durumu olarak biliniyor.

Aile Bakanlığı'nın kendi resmi internet sitesinde yer alan başvuru şartları, ‘’ Hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3 den azsa ( 852,53 TL) ve engellilik, yaşlılık, tek ebeveynli aile, dul olma gibi şartlarda bulunmaktadır. Aynı zamanda yeni ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseleri tapusuna sahip olma şartı aranıyor.

Eğer siz de bu şartları sağlıyorsanız, destek almak için bakanlık bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına giderek başvuru yapabilirsiniz. Kuruma başvurduktan sonra kurumun Sizden istediği evrakları temin etmeniz gerekmektedir.

İstenilen evrakları teslim ettikten sonra, maddi durumumuz ve istenilen şartlara uygunsanız tadilat işlemleri için tarafınıza 20.000 TL ödeme sağlanılacak.