Evini ve Arsasını Satmayı Düşünen Vatandaşlar Dikkat! Bu İllerde Fiyatlar Uçtu

Pandemi ile beraber insanların ev ihtiyacına değişti .Ofis için küçük metrekareye sahip az katlı ofisler tercih sebebi olurken, evler için ise balkonlu ve müstakil evler artık tercih sebebi kalabalık bölgelerde konut almak yerine, arsa alarak kendisine yeni bir ev yaptırmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Bu nedenle arsa ve arazi fiyatları da yükseldi. Pandemi süreciyle birlikte kalabalık bölgelerde konut almak yerine kişiler artık arsaya talep göstermeye başladı.

3 büyük şehirdeki arsa ve arazi fiyatlarındaki karşılaştırılma yapıldığında arsada lider konumda olan Başkent Ankara, arazide ise İzmir oldu. Başkentte 12 aylık değer değişimi arsada yüzde 35 olurken arazide yüzde 11; ortalama metrekare fiyatı arsalar ise 414 Türk lirası, araziler için 42 TL. İzmir'de 12 aylık değer değişimi arsada yüzde 29, arazide ise yüzde 24; ortalama metrekare fiyatı arsalar için bin 53 TL, araziler için 82 Türk lirası oldu. İstanbul için ise 12 aylık değer değişimi arsada % 19 olurken arazide yüzde 2; ortalama metrekare fiyatı arsalar için bin 572 TL, araziler için 150 Türk Lirası oldu.

Yazlık Bölgelerde Antalya Birinci

Diğer yandan pandemi ile beraber, kişiler yazlık bölgelerde daha fazla vakit geçirmeye başladı. Yapılan analize göre, yazlık bölgelerdeki arsa ve arazilerdeki değer artışı Türkiye ortalamasını katladı. En fazla artış yaşam il Antalya'da olurken, Antalya'da arsa fiyatlarında yıllık değer artışı % 59, arazi fiyatlarında % 35 seviyesinde; arsaların ortalama metrekare fiyatı ise 796 Türk Lirası, arazilerin metrekare fiyatı 65 Türk lirası oldu.

Antalya'nın ardından en fazla artış yaşayan diğer bir il ise Muğla oldu. Muğla'da son 1 yılda arsa fiyatları yüzde 53 artı şişerken, arazi fiyatları yüzde 29 artış gösterdi. Muğla'da arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 886 TL olurken, arazilerin ortalama metrekare satış fiyatı 67 TL oldu.

Pandemi sonrası diğer rağbet gören il ise Aydın oldu.

Aydın'da son bir senede arsa fiyatları % 49, arazi fiyatları % 29 artış gösterdi. Aydın'da arsaların ortalama metrekare satış fiyatı 757 Türk lirası, arazilerin ortalama metrekare satış fiyatı 45 Türk lirası oldu.