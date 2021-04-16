Evde Bakım Maaşı Yatan İller! 16 Nisan 2021 Evde Bakım Maaşı Yattı Mı?

Bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ve yaşlı insanların ihtiyaçlarının karşılanması adına verilen evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşının 16 Nisan 2021 tarihinde yatıp yatmadığı ödeme bekleyen tüm vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki evde bakım maaşı yattı mı? Bununla birlikte 16 Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesinin yayınlanıp yayınlanmadığı konusu ekonomi gündeminde yer aldı. Binlerce vatandaşın merak ettiği evde bakım maaşı ile ilgili konu ve konu hakkındaki detayları hazırladık.

Vatandaşlar tarafından evde bakım maaş ödemelerinin yatıp yatmadığı merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı. Evlerinde yaşlı, bakıma muhtaç, ağır hasta kişilerin bakımının üstlenildiği bakım maaş ödemelerinin her ay olduğu gibi bu ay da il il gerçekleştiği bilgisi verildi.

6 Nisan 2021 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Neresi?

Kırklareli

Amasya

Bolu

Samsun

Edirne

Sakarya

Aksaray

Ordu

Konya

Hatay

Manisa

Uşak

Diyarbakır

Antalya

Adıyaman

Afyonkarahisar

Balıkesir

İzmir

Gaziantep

Isparta

Zonguldak

Bilecik

Osmaniye

Erzincan

Tekirdağ

Şanlıurfa

16 Nisan 2021 Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı ödemelerinin sorgulanmasının e-devlet üzerinden yapılacağı bilgisi paylaşıldı. E-devlet şifresi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılarak sisteme giriş yapılacağı ve arama çubuğuna “engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama” yazılıp tıklanması gerektiği açıklandı. Bu arama sonucunda açılan sayfada maaş ödemesi hakkında detaylı bilgilere ulaşılabileceği ifade edildi. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama özelliğinin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adı verilen sekmenin altında bulunduğu kaydedildi.

SMS Yolu ile Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SMS yolu ile evde bakım maaşı bakiye takibinin de yapılacağı öğrenirdi. Ziraat Katılım Bankası aracı ile maaşlarını alanların cep telefonlarının mesaj bölümüne bakiye yazdıktan sonra 4747’ye sms atıp sorgulamayı gerçekleştirebileceği bilgisi paylaşıldı. Bu SMS’in gönderilmesi durumunda bir SMS ücretinin operatör tarafından tahsil edileceği de öğrenildi.

2021 Evde Bakım Maaşı Ne Kadar?

2021 yılı ilk 6 aylık dönem için engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı ise 1.657,86 TL olarak açıklanmıştır.