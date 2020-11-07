Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Müjdeli Haber Geldi! Halkbank’dan Düşük Faiz Oranlarıyla Destek Geldi

Geçtiğimiz aylarda pek çok banka tarafından müşterilerine sunulan konut kredisinin ardından bu ay Halkbank en düşük faiz oranı ile birlikte müşterilerine ev sahibi olmak için destek olmaya hazırlanıyor. Ayrıca diğer bankalardan daha avantajlı olduğu bir diğer nokta ise hesaplı evim kampanyası dâhilinde 180 ay vade imkânı sunması oluyor. Bu ve bunun gibi daha pek çok avantajı ile vatandaşların yanında olan Halkbank; aynı zamanda pek çok kişi tarafından da destek imkânından faydalanmak için başvurular yapıldığı bir bankadır.

BANKALARDAN ÜZÜCÜ HABER GELDİ!

Pek çok banka geçtiğimiz aylarda konut kredisi almak isteyen müşterilerine uygun faiz oranları ile konut kredisi imkanı sunmuştur. Ancak bu ay verilen haberlere göre pek çok banka müşteriler açısından üzücü kararlar aldı. Ziraat bankası; son yaptığı faiz oranı güncellemesi ile birlikte vatandaşlara sunduğu konut kredisi desteğinde geri ödeme miktarlarını arttırdığını açıkladı. Ayrıca bir diğer kötü haber ise Vakıfbank’dan geldi. Vakıfbank da geçtiğimiz aylar da konut kredisi sağlayan bankalardan biriyken bu ay bazı değişikliklere giderek müşterilerine sunduğu avantajlarda değişimler yaptı. Bu da vatandaşlar için olumsuz bir durum yarattı. Ancak Halkbank bu ay sunduğu konut kredisi imkanı ile en düşük maliyetli ve faizli şekilde vatandaşlara fırsatlar sundu. Yaşanan bu üzücü haberlerin ardından pek çok mağdur olan kişi Halkbank’ın konut kredisinden yararlanmak için başvuru yapmaya başladı.

Aynı zamanda bankalardan gelen üzücü haberlerin nedeni ise pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu durumun nedeninin ekonomideki dalgalanmalar ve döviz kurundaki ani yükseliş azalışlar olabileceği söyleniyor. Ani ve hızlı döviz kuru değişimlerinden çok fazla etkilenmememiz için Türkiye İş Bankası tarafından bazı önlemler alındı. Ancak bu önlemler sonrasında devlet bankaları da bu durumdan olumsuz ekilendi ve konut kredisi faizlerinde artış yapmak zorunda kaldı. Bu durumdan en çok etkilenen ise konut kredisi desteği alan vatandaşlar oldu.

HALKBANK’IN SUNDUĞU KONUT KREDİSİ İMKANI

Halkbank diğer bankalara oranla çok daha düşük faiz oranı ve çok daha büyük avantajlarla müşterilerine ev sahibi olma ikanı sundu. Halkbank “Hesaplı Evim Konut Kredisi” adı altında yapılan kampanya dahilinde sıfır konut almak isteyen vatandaşlara yüzde 0,99 faiz oranıyla, ikinci el konut satın almak isteyen vatandaşlara ise yüzde 1,25 faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sunuyor. Bu oranlar diğer bankalara oranla oldukça düşük oranlar olması nedeniyle de vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü. Aynı zamanda vatandaşlara sağladığı geri ödeme imkanları ile de her zaman vatandaşın yanında olduğunu hissettirdi. Birden fazla ödeme seçeneği sunarak vatandaşların kendilerine ve maddi durumlarına en uygun olan ödeme yöntemini seçmelerine olanak tanıdı. Taksit ödemelerini aylık eşit taksitlerle, iki ay veya üç aylık eşit taksitlere bölerek, serbest ödeme, artan veya azalan taksitlerle esnek ödeme şeklinde olabileceği gibi aynı zamanda eksperin eve biçtiği ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar kredi kullanma imkânı da tanıyor.