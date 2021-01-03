Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Büyük Müjde Geldi! 484 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı ile İlgili Detaylarda Belli Oldu!

Ekonomik durumu ve düşük gelir seviyesi nedeni ile ev sahibi olması mümkün olmayan ve dar gelirli sınıfta bulunan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından müjdeli açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Yıllardır milyonlarca dar gelirli aileyi ev sahibi yapan TOKİ projeleri 2021 yılında da devam edecek. TOKİ 2021 konut projeleri kapsamında Türkiye genelindeki 4 farklı şehirde yeni konut projesi başlattı. Bu projeler ile dar gelirli vatandaşlar sadece 484 TL aylık taksit ile kira öder gibi ev sahibi olma şansını yakalayacak.

TOKİ Karabük Dar Gelirli Konut Projesi

2021 yılında TOKİ tarafından hayata geçirilen konut projelerinden birisi de Karabük ilinin merkezinde bulunuyor. TOKİ Karabük projesi kapsamında 1144 konut inşa edecek. TOKİ’nin konut projesi kapsamında tam 249 adet stokta bulunan konut için satış duyurusu gerçekleştirildi. Projede bulunan 249 konutun 137 tanesi 2+1 konuttan oluşurken, geriye kalan 112 tanesi ise 3+1 konut olarak açıklandı. Vatandaşlar TOKİ dar gelirli konut başvurusu 11 Ocak 2021 ile 22 Ocak 2021 tarihleri arasında alınacak. 151 bin 479 TL minimum değere sahip olan konutlar için belirlenen en düşük peşinat tutarı ise 18 bin 177 TL oldu.

TOKİ Niğde Dar Gelirli Konut Projesi

TOKİ Rize Dar Gelirli Konut Projesi

TOKİ tarafından Niğde’nin Altunhisar bölgesinde yapılacak ve 5.Etap Belediye Projesi olarak isimlendirilen proje kapsamında tam 32 konut için satış duyurusu gerçekleştirildi.ise 4 Ocak ile 8 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Taksit tutarları ise 570 TL’den başlayacak.

TOKİ Rize konut projesi kapsamında Güneysu ilçesinde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmasıyla dar gelirliye uygun fiyatlı ev sahibi olma şansı verilecek. Proje kapsamında toplam 93 konut bulunurken, ayrıca 20 dükkan bulunuyor. Kuralı satış usulü uygulanacak TOKİ Rize başvurusu ise 11 Ocak ile 15 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TOKİ Zonguldak Dar Gelirli Konut Projesi

TOKİ Zonguldak dar gelirli konut projesi kapsamında 766 konutun 119 adedi satışa sunuluyor. TOKİ Rize başvuruları ise 6 Ocak ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında belirlenen en düşük taksit tutarı ise 484 TL oldu. Bu projede ön şartı ve kura uygulaması ise uygulanmayacak.