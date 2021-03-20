Ev Sahibi Olmak İsteyen Vatandaşlara Bakanlıktan Kredi Müjdesi! Faiz İndirimi ve Limit Artırımı Yapıldı

Ev yapmak ya da kentsel dönüşüm yaptırmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Faizlerin düşürüleceği ve kredi limitinin artacağı haberi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Son zamanlarda pek çok şehrimizde art arda yaşanan deprem vakaları, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha hatırlattı. Yüz binlerce vatandaşı sevindirecek haber Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında söylediği 'Bedeli ne olursa olsun bu sorunu çözmeliyiz' sözlerini anımsatan Kurum, her yıl 300 bin konutun dönüşümünün yapılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, kendi evlerini yapmak isteyen ya da dönüştürmek isteyen vatandaşlara verilen kredinin limitinin arttırıldığını ve faiz indirimi yapılacağını müjdeledi.

KORONAVİRÜS SALGINI BİLE ENGEL OLMADI

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salgınla birlikte ortaya çıkan ekonomik krizin ülkece başarılı bir şekilde kontrol altına alındığını ve Türkiye’nin dünyanın lider ülkelerinden biri haline geldiğini ifade etti. “84 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberliği sağladığı her süreçten biz başarı ile çıktık” diyerek milli birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

6,7 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Güncel önceliklerinin koronavirüs salgınıyla mücadele etmek olduğunu ancak depremin de ülkemizin bir gerçeği olduğunun altını çizen Kurum, ülke nüfusunun yüzde 71'inin deprem bölgesinde olduğunu belirtti ve “Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi. Kurum, Türkiye’de 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiğini ve bunların dönüşümü için 5 yıllık hedef koyduklarını söyledi. Her yıl 300 bin konut dönüştürme hedefleri olduğunu açıkladı.

180 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2012 yılında kentsel dönüşüm için söylediği 'Bedeli ne olursa olsun bu sorunu çözmeliyiz' ifadelerini hatırlatan Kurum, 2012'den bu yana 1,5 milyon konutun dönüşümünün yapıldığını ve vatandaşların daha güvenli yerlerde yaşamaları için gereken tüm çalışmaların yapıldığını dile getirdi. 2020 yılından beri de 272 bin kentsel dönüşüm projesinin devam ettiğini, sosyal konutlar hariç olmak üzere 180 milyar liralık yatırım yaptıklarını, her yıl 50-60 bin konutun kentsel dönüşüme uğradığını ve bu zamana kadar da 15,5 milyar liralık kira yardımı yapıldığını vurguladı.

KREDİ LİMİTİ ARTIRILACAK FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAK

Kentsel dönüşümlerin teknik yeterliliği olan firmalar tarafından yapılması gerektiğini belirten Kurum, bununla ilgili düzenlemeler yapıldığını ve tamamlama sigortası zorunluğu getirdiklerini söyledi. Özellikle yıkılan binaları kendi yapmak isteyen vatandaşlara sunulan kredinin limitini de 125 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldığı müjdelendi. Söz konusu kentsel dönüşüm kredilerinin faiz oranında da 400 baz puanlık indirim yapıldığı açıklandı. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların tek yapması gereken şey ise Emlak Katılım Bankası’na başvurmaktır. Riskli binaları dönüştürmek isteyen vatandaşların da taleplerine yanıt verildiğini söyleyen Kurum, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından proje maliyetlerinin yüzde 30-40’ı bakanlık tarafından karşılanacağını kaydetti.

“AYNI ACILARI BİR DAHA YAŞAMAMAK İÇİN BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALIYORUZ”

Sık sık deprem olan Elazığ, Malatya ve İzmir'deki bütün riskli binaların denetlendiğini ve gerekli tespitlerin yapılmasının ardından yıkım süreçlerinin başlatıldığını açıklayan Kurum, buralarda yaşayan vatandaşlara taşınma ve kira yardımı yaptıklarını söyledi. Bu yıl içinde konutların teslim edileceğini duyurarak“Aynı acıları bir daha yaşamamak için bütün önlemleri alıyoruz” dedi.

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bakan Kurum; Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Sancaktepe, Pendik, Kartal ve Kadıköy Fikirtepe'deki 117 bin projenin devam ettiğini ve bunların yıkılıp yeniden yapıldığını belirtti ve Yeni Fikirtepe için çok güzel bir tasarım ve imar planı hazırlandığının müjdesini vatandaşlara verdi. Avrupa Yakası'nda da Zeytinburnu'nda önemli projelere imza atılmaya başlandığını ve Eyüp'te, Gaziosmanpaşa'da hala devam eden projelerin olduğunu ifade etti. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattıklarını ve deprem riski bulunan 3 bin riskli bina için hemen harekete geçtiklerinin altını çizdi.

İstanbul'daki 300 bin konutun acil olarak dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Kurum, bu binaların yüzde 20’sinin bakanlık tarafından dönüştürüldüğünü ancak hala desteğe ihtiyacın olduğunu belirtti. Belediyelerden de taşın altına ellerini koymalarını istedi.

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Bakan Kurum, son olarak otopark yönetmeliği ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını ve bu ay sonundan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. Bu düzenleme ile birlikte, ilçe belediyelerine otopark yapma zorunluluğu getirildi ve elektrikli otomobiller için de şarj istasyonu çalışmaları başlatıldı.