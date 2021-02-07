Ev Almak İsteyenler İçin Fırsat! Piyasada Sunulan En Uygun Konut Kredileri 2021

Ev almayı düşünen binlerce vatandaşımız düzenli olarak bankalar tarafından sunulan faiz oranlarını ve kampanyaları takip etmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden biri de artan faiz oranları ve sık sık düzenlenen kampanyalar.

Yükselen faizler arasında vatandaşlarımız kendileri için düşük faiz oranını ve uygun fırsatı yakalamaya çalışıyorlar.

Bu yüzden de ev sahibi olmak isteyen onlarca vatandaşımız bankaların konut kredileri sunduğu faiz oranlarına bakmakta. Salgın nedeniyle ise vatandaşlarımız banka şubelerine gitmekten çekindiği için genellikle evlerinde internet üzerinden araştırıyorlar. Bizde sizler için bankaların güncel olarak sunduğu konut kredilerini ve faiz oranlarını derledik. Detaylar ise haberimizde.

Pandemi banka şubelerine sık sık gidemeye vatandaşlarımız için tek çare internet üzerinde tüm kampanyaları değerlendirmek oluyor. Bizde sizler için bankaların güncel faiz oranlarını ve konut kredisi fırsatlarını derledik.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İlk olarak ise listemize Ziraat Bankası ile başlıyoruz. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası vatandaşlarımıza konut kredisi için %1,47 oranında faiz sunmaktadır.

Diğer bir kamu bankası olan Halkbank ise vatandaşlarımıza konut kredisi için %1,50 oranında faiz sunuyor.

Listemizdeki son kamu bankası Vakıfbank ise diğer iki kamu bankasına oranla daha düşük bir konut kredisi sunuyor. Banka sarı panjur kampanyası dahilinde vatandaşlarımıza %1,40 oranında konut kredisi sunuyor.

Özel bankalardan en çok tercih edilenlerden biri olan İŞ Bankası ise vatandaşlarımıza konut kredisi için %1,40 oranında faiz sunuyor.

Yine diğer popüler özel banka olan Akbank ise müşterilerine konut kredisi için %1,39 faiz oranı sunmakta.

Ülkemizdeki köklü bankalarından biri olan Garanti Bankası ise konut kredisi için %1,42 faiz oranı sunuyor.

Listemizdeki son bankada Türkiye Ekonomi Bankası. TEB Bankası ise vatandaşlarımıza sunduğu konut kredisi faiz oranı %1,40.

