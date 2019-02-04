Euronext Oslo Bors için verdği teklifi yükseltti

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () - Avrupa hisse senedi pyasası Euronext, Norveç hisse senedi piyasası Oslo Bors’u satın almak için teklifini yükseltti.

Euronext’ten yapılan açıklamaya göre şirket, Oslo Bors’u satın almak için yaptığı teklifi güncelleyerek, Oslo Bors hissedarları ve yönetim kurulu ile yapıcı ve sürekli bir iletişim taahhüdünü yeniledi.

Euronext’in yazılı açıklamasında, “Euronext’in, Oslo Bors ile güçlerini birleştirmesinin Norveçli hissedarlara yararlı olacağına inanıyoruz. Euronext, Pan-Avrupa ve merkezi olmayan bağımsız pazar altyapısı yönetiminde güçlü bir geçmişe sahip. Yerel güçlü yanlara, kimliğe ve canlı pazarlara yatırım yapan Euronext’in modeli, Avrupa’nın en büyük likidite havuzuna erişimini sağlayarak reel ekonomiyi, özellikle de KOBİ’leri finanse etme konusundaki tutkusunu güçlendirecektir” denildi.

Oslo Bors yönetim kurulu, 30 Ocak’ta Euronext’in teklifini reddederek Nasdaq’ın 700 milyon dolarlık teklifini kabul etmişti.