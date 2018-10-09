Euromoney'den TEB’e "Nakit Yönetimi" ödülü

İstanbul, 9 Ekim () - Euromoney Dergisi, bu yıl düzenlediği Euromoney Global Nakit Yönetimi Anketi’nde “Türkiye’de En İyi Servis Veren Nakit Yönetimi Bankası” seçilen Türk Ekonomi Bankası (TEB), “Pazar Liderleri” kategorisinde ise 2’nci sırayı aldı.

TEB’in ön plana çıktığı Euromoney Global Nakit Yönetimi Anketi’nin bu yıl 17’incisi düzenlendi. Yapılan araştırma, bağımsız olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Euromoney’nin şirketlere ulaştırdığı ankette, şirketlerden nakit yönetimi alanında en çok çalıştıkları bankalar isteniyor.

Türk Ekonomi Bankası 2018 yılında, yine uluslararası kuruluşlardan tarafından “Türkiye’de Yılın En İyi Nakit Yönetimi Bankası” seçilirken tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran hizmetleriyle “En İyi Yeni Ürün/Hizmet” dalında ödüllendirilmişti.