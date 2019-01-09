Euro Exim Bank Ripple işbirliğiyle para transferlerinde XRP kullanacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ocak () – ABD merkezli blockchain şirketi Ripple, Birleşik Krallık merkezi Euro Exim Bank ile yeni işbirliğini duyurdu.

Deniz aşırı ülkelerdeki şirketlere kredi mektubu hizmetleri de veren Euro Exim Bank, uluslararası para transferlerinde Ripple kripto para birimi XRP kullanacağını duyurdu. Transferleri daha şeffaf ve verimli bir hale getirmek için XRP kullanacağını açıklayan Euro Exim Bank, söz konusu kripto para birimlerini kendi bünyesinde değil, dijital ödeme platformu BitPay’de tutacak ve kripto para birimleri operasyonlarını BitPay üzerinden yönetecek. İleriki dönemlerde bankanın piyasaya XRP sürebileceği belirtilirken, Fortune dergisine konuşan Euro Exim Bank yetkilisi, söz konusu XRP alımlarının direk olarak Ripple’dan ya da kripto para birimleri piyasasından alınıp alınmayacağı konusunda bilgi vermeyi reddetti.

Euro Exim Bank dışında Ripple, XRP’nin yaygınlaşması ve finansal kurumların operasyonlarını daha iyi bir hale getirme amacıyla JNFX, SendFriend, Transpaygo ve FTCS ile de işbirliği yapıldığını duyurdu.