Euro Bölgesi’nde imalat PMI Aralık’ta 51.4’e geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak () – Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayında 51.4 puan ile, 2016 yılının Şubat ayından bu yana en düşük düzeyine geriledi.

Euro Bölgesi’nde Aralık ayında, tüketici malları sektöründe görülen iyileşmeye karşın, ara mallar üreticileri için faaliyet koşulları kötüleşti. Sermaye malları kategorisinde marjinal büyüme artarken, Euro Bölgesi’nin en büyük dört ekonomisinde Aralık ayı PMI değerleri tarihin en kötü Aralık ayına işaret ediyor. İmalat PMI endeksi Fransa ve İtalya’da daralma gösterirken, Almanya ve İspanya’da ise hafif yükseldi.

IHS Markit İş Ekonomisi Başkanı Chris Williamson, Euro Bölgesi İmalat PMI anketi hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Son anket verilerinin zayıf olması, aslında mal üreten sektörün, dördüncü çeyrekte genel ekonomi üzerinde bir sürüklenme olarak hareket edebileceği ihtimalini artırıyor, bu da geçen yıl bu dönemde görülen büyüme artışının belirgin bir karşıtlığını temsil ediyor.”