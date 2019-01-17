Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Aralık’ta yüzde 1.6

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Ocak () – Euro Bölgesi yıllık enflasyonu Aralık ayında, Kasım ayındaki yüzde 1.9 düzeyinden, yüzde 1.6 düzeyine geriledi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) enflasyonu, bir önceki ayın yüzde 2.0’lik düzeyinden gerileyerek yüzde 1.7 oldu.

En düşük enflasyon oranları, yüzde 0.6 olarak Yunanistan ve Portekiz’de görülürken en yüksek oranlar yüzde 3.3 ile Estonya ve yüzde 3.0 ile Romanya’da görüldü.

Aralık ayında yıllık enflasyona en büyük katkıyı 0.55 puanla hizmetler ve 0.53 puanla enerji söktörleri sağladı.