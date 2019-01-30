Euro Bölgesi tüketici güveni Ocak’ta yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak () – Euro Bölgesi tüketici güveni Ocak’ta 0.4 puan artışla eksi 7.9 puana yükselirken, Avrupa Birliği’nde (AB) ise söz konusu veri 0.2 puanla eksi 7.8 oldu.

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı ve bütün AB üye ülkelerindeki tüketici anketi temel alınarak açıklanan göstergeler, Euro Bölgesi için eksi 11.3 olan ve AB için de eksi 10.5 puan olan uzun dönem hedeflerinin üzerinde oldu.