Euro Bölgesi ticaret fazlası Aralık’ta 17 milyar euro oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Şubat () – Euro Bölgesi’nin Aralık 2018’de yaptığı toplam ihracatın 176.5 milyar euro, aynı dönemde yapılan ithalatın da 159.5 milyar euro olmasıyla, Aralık 2018’de ticaret fazlası bir önceki yılın aynı döneminde görülen 24.5 milyar euro düzeyinden 17 milyar euroya geriledi.

Aralık ayında Euro Bölgesi ihracatında aylık yüzde 2.5 düşüş görülürken, ithalatta ise yüzde 1.9 artış oldu.

Euro Bölgesi’nde 2018 yılının tamamında yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 3.7 artışla 2.3 trilyon euroya, ithalat da yıllık yüzde 6.2 artışla 2.1 trilyon euroya yükseldi ve Euro Bölgesi 2018 yılı ticaret fazlası 194.2 milyar euro olarak hesaplandı.

AB28 ticaret fazlası da Aralık 2018’de 700 milyon euro oldu.