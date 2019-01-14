Euro Bölgesi sanayi üretimi Kasım’da yüzde 1.7 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ocak () – Euro Bölgesi’nde mevsimsel olarak ayarlanmış sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.7 düştü.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine göre, AB sanayi üretimi Kasım ayında aylık yüzde 1.3 düşerken Euro bölgesinde düşüş yüzde 3.3 oldu.

Euro Bölgesi’nde Kasım ayı sanayi üretimi aşağıdaki gibi açıklandı;

- ana mallar yüzde 2.3,

- dayanıklı tüketim malları yüzde 1.7,

- ara mallar yüzde 1.2,

- dayanıksız tüketim malları yüzde 1.0 düştü.