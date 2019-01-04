Euro Bölgesi PMI son dört yılın en düşük düzeyine geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak () – Euro Bölgesi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık’ta 51.1’e düşerek, son dört yılın en düşük düzeyine geriledi.

IHS Markit verilerine göre endeks, Aralık’ta 50 puan düzeyine yaklaşırken, Aralık’taki 51.1 puan düzeyi Kasım ayındaki 52.7 ve 51.3 beklenti düzeylerinin altında oldu.

Endeksteki söz konusu düşüşte, yüksek oranda Fransa’daki sarı yelekliler hareketi etkili olurken, Fransa ekonomik çıktısında son iki yılda ilk kez düşüş görüldü. Fransa’ya benzer bir şekilde Almanya’da üretim son beş yıldan uzun bir süredir ilk kez düşerken, İtalya’da üretim son iki ayda görülen küçülmenin ardından dengelenmeye başladı.

Almanya’da hizmet PMI Kasım ayındaki 53.3 düzeyinden Aralık’ta 51.8’e, bileşik PMI 52.3 düzeyinden 51.6’ya geriledi.

Fransa’da servis ve bileşik PMI Kasım ayındaki 55.1 ve 54.2 düzeylerinden Aralık’ta sırasıyla 49 ve 48.7 düzeylerine geriledi.

İtalya’da ise hizmet sektörü Kasım’daki 50.3 düzeyinden hafif yükselerek 50.5’e çıktı. İmalat ve hizmet sektörlerinde Aralık’ta benzer artışlar görülürken, yeni siparişler 2014’den bu yana en düşük düzeylerini gördü.

Euro Bölgesi’ndeki gelişmelerle ilgili IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson şu değerlendirmeyi yaptı:

“Euro Bölgesi ekonomisindeki büyüme, 2018 başına oranla yıl sonunda gözle görülür bir şekilde düştü. Yeni işlerdeki akışın yavaşlamasıyla Aralık’ta iş aktivitesi 2014 sonundan bu yana en düşük düzeyine geriledi.”