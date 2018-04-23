Euro Bölgesi imalat sektörü hız keserek güçlü büyümeye devam ediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Nisan () – Markit IHS tarafından açıklanan öncü imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Euro Bölgesi, Almanya ve Fransa’da imalat sektörünün güçlü büyümesini hız keserek de olsa devam ettiğine işaret ediyor.

IHS Martik tarafından yapılan açıklamalara göre;

Euro Bölgesi PMI kompozit endeksi Nisan ayı öncü verisi Mart’a göre değişmeyerek 55.2 düzeyine işaret etti. Euro Bölgesi hizmetler PMI verisi 54.9 düzeyinden Nisan’da 55.0’e yükseldi. İmalat PMI ise Mart’taki 56.6 düzeyinden Nisan’da 56.0’ya gerileyerek 14 ayın en düşük düzeyine geriledi. Öte yandan 50 üzeri tüm veriler sektörlerin güçlü büyümesini sürdürdüğüne işaret ediyor.

Fransa’da özel sektör büyümesi Nisan’da yavaşladı. Fransa Kompozit PMI öncü verisi Mart’taki 56.3 düzeyinden 56.9’a yükseldi. Fransa İmalat PMI öncü verisi ise Mart’taki 53.7 düzeyinden 53.4’e gerileyerek 13 ayın en düşük imalat PMI verisine işaret etti. Öncü veriler her ay Markit tarafından verilerden bir hafta önce açıklanıyor. Fransa Hizmet PMI öncü verisi Mart’taki 56.9 düzeyinden Nisan’da 57.4’e yükseldi. Fransa İmalat Çıktı Endeksi öncü verisi ise Mart’taki 53.9 düzeyinden Nisan’da 54.7 düzeyine yükseldi.

Almanya’da özel sektör büyümesi ikinci çeyreğe güçlü başladı. Almanya PMI Kompozit öncü verisi 55.1 düzeyinden Nisan’da 55.3’e yükseldi. Hizmetler PMI öncü verisi Mart’taki 53.9 düzeyinden Nisan’da 54.1 düzeyine yükselirken, Almanya İmalat PMI verisi Mart’taki 58.2 düzeyinden Nisan’da 58.1 düzeyine geriledi.