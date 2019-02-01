Euro Bölgesi imalat sanayi büyümesi Ocak’ta yavaşladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Şubat () – IHS Markit raporuna göre, Euro Bölgesi İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayındaki 51.4 düzeyinden Ocak’ta 50.5’e gerileyerek, Kasım 2014’ten bu yana görülen en düşük düzeyine indi.

Ara malları sektöründeki zayıf büyüme ve yatırım mallarında bozulan operasyon koşulları, tüketici ürünleri sektöründeki güçlü büyümeyle dengelendi. En düşük PMI düzeyleri, Euro Bölgesi’ndeki en büyük dört ekonomide görüldü. Almanya ve İtalya Ocak’ta hafif daralırken, aynı dönemde Fransa ve İspanya’da imalat aktivitesi hafif iyileşti.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, “Ocak PMI verisi, imalat sektörünün gerileme döneminde olduğunu ve 2019’un ilk çeyreğinde ekonomiye ayak bağı olacağını gösteriyor” dedi. Williamson, Fransa’daki sarı yelekliler eylemleri ve otomotiv sektöründeki yeni emisyon yaptırımları gibi “geçici etkenlerin” söz konusu duraklama üzerinde etkili olduğunu fakat politik belirsizlik ve ticari korumacılığının sektördeki “daha köklü kırgınlığın” ana sebepleri arasında yer aldığını da ekledi.