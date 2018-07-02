Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran’da 18 ayın en düşüğünde

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz () – Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran’da 54.9 ile beklentilerin altında kaldı ve 18 ayın en düşük düzeyine geriledi.

IHS Markit tarafından açıklanan nihai verilere göre, Mayıs’ta 55.5 düzeyinde olan Euro Bölgesi İmalat PMI verisinin Haziran’da 55.0 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

IHS Markit açıklamasında şu değerlendirmeler yapıldı:

"Üretim büyümesi ve yeni siparişlerdeki yavaşlamanın devam ettirdiği, yeni ihracatların ise arttığı fakat baskılandığı vurgulandı.

"Tedarik zinciri baskıları ve yükselen petrol fiyatları da girdi maliyetleri enflasyonunu dört ayın en yüksek düzeyine yükseltti."