Euro Bölgesi GSYH’sı dördüncü çeyrekte yüzde 0.2 yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Ocak () – Euro Bölgesi’nde mevsimsel olarak ayarlanmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) dördüncü çeyrekte yüzde 0.2 yükseldi.

Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği’nde (AB) dördüncü çeyrek GSYH büyümesi yüzde 0.3 oldu.

Euro Bölgesinde yıllık GSYH artışı dördüncü çeyrekte yüzde 1.2 olurken, AB’nin yıllık GSH büyümesi yüzde 1.5 oldu.

Euro Bölgesi için 2018 yılının tamamı için GSYH büyümesi yüzde 1.8’de kalırken, GSYH AB üyesi ülkelerde yüzde 1.9 yükseldi.