Euro bölgesi enflasyon ve GSYH öngörüleri düşürüldü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Avrupa Merkez Bankası (ECB) anketine göre, Euro Bölgesi’ndeki gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme öngörüsü, 2019 yılı için yüzde 0.2 düşüşle yüzde 1.5’e, 2020 yılı için yüzde 0.1 düşüşle yüzde 1.6’ya geriledi.

ECB’nin 2021 yılı tüketici fiyatları endeksi öngörüsü yüzde 1.7 olurken, uzun vadeli tüketici fiyatları endeksi 2023 yılı için yüzde 1.9’dan yüzde 1.8’e indirildi.

Ekonomik büyüme öngörüsü, 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla 0.3 ve 0.1 puan düşürülerek yüzde 1.5’e çekildi.

2021 yılı için, uzun vadede yüzde 1.5 olan büyüme hızı, üç ay öncesine göre 0.1 puan azalarak yüzde 1.4’e düşürüldü.

Enerji, gıda, alkol ve tütün dışında kalan enflasyon oranlarının öngörüsü, bu yıl için yüzde 0.1 ile yüzde 1.3, 2020 için yüzde 0.2 ve 1.5, uzun vadede ise 0.1 puanlık düşüşle yüzde 1.7 azaldı ve 2021 büyümesi yüzdesi 1.6 olarak öngörüldü.

İşsizlik öngörüsü sadece gelecek yıl için 0.1 puan artışla yüzde 7.6'ya yükseltildi. Bu oran 2019 için yüzde 7.8 ve geri kalan iki tahmin için yüzde 7.5 oldu.

ECB, genel belirsizlik algısının enflasyon alanında yüksek kaldığını ve aşağı yönlü risklerin dengesinin azaldığını belirtirken, GSYH büyüme anketini yanıtlayanlar, öngörülerin düşürülmesine sebep olarak çoğunlukla Brexit ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını gösterdi.