Ethereum’dan Yeni Bir Rekor Daha Gecikmedi! 3 Bin Dolar Sınırı Geçildi

ETH 3 BİN DOLAR BANDINI GEÇTİ

Ethereum rekor yükselişine devam ediyor. Son 10 gündür %30’dan fazla yükseliş yakalayan ETH bir kez daha rekor kırdı. 3 bin dolar sınırı geçen para birimi birçok rakibini sollamayı başardı.

Kripto para piyasalarında Bitcoin ardından sonra en büyük hacme ETH sahip. Ethereum ’un şu anki değeri ise 3145 dolar.

2021 yılına ETH (Ethereum) 729 dolar ile başlamıştı. Yıl başından bu yana ise %312 değer artışı yaşadı. Bir yıl önce aynı kripto para birimi 180 dolar civarındaydı. Son 1 yılda ise hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan Ethereum %1600 büyüyerek 3 bin dolar sınırını da aştı.

AVRUPA YATIRIM BANKASI ETKİSİ

Ethereum fiyatlarındaki artışta Avrupa Yatırım Bankası’nın payı büyük oldu. Yatırım Bankası’nın Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağını açıklaması ETH’de hızlı yükselişler yaşanmasına neden oldu. Piyasaya olan kurumsal ilgi arttıkça da fiyatların yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

JPMORGAN BİTCOİN YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

60 bin dolar rekorunu da kırarak yükselmeye devam eden BTC, 2018 yılından bu yana ilk kez 50 bin altının gerilemişti.

Geçen ay 64 bin 850 dolar seviyesine yükselirken gündemdeki problemler nedeniyle 47 bin 500 dolara kadar sert bir gerileme yaşamıştı Bitcoin. Fakat Amerikan merkezli, popüler banka JPMorgan Chase tarafından yapılan açıklamalar piyasaya tekrardan yön verdi. Bankanın yaz aylarının gelişiyle aktif olarak bir Bitcoin fonu kuracağını açıklaması piyasadaki toparlanmaya neden oldu. Böylece BTC değeri 58 bin dolara kadar tekrar toparlandı.

PİYASALARDA DEĞİŞİKLİK DEVAM EDİYOR

Bitcoin piyasalardaki değerini %48’inde altına düşerek yeni bir rekor gösterdi. Öte yandan Ethereum ‘un piyasadaki payı %15,5 seviyesinin de üstüne çıktı. Son 24 saat içerisinde de BTC 56 bin ila 58 bin arasında dalgalanmaya devam ediyor. BTC piyasa hacmi 1 trilyon 84,79 milyar dolar değerinde.

Öte yandan Ethereum son bir gün içerisinde %4,36 oranında arttı ve 3 bin bandını geçti. Haftalık kazanç ise para biriminin %24 üzerinde.

Üçüncü sırada yer alan BinanceCoin’de yükseliş devam ediyor. Son 24 saat içerisinde %3 artış yaşayan kripto para birimi 626 dolara yükseldi. Haftalık getirisi ise %18’den fazla. Piyasa hacmi ise 96 milyar doların üzerine çıkmış durumda.

YENİ DÜZENLEME GELDİ

Cuma akşamı yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye’de kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanı önlenmesinden yükümlü olacak. Bundan böyle bu platformlar belirli bir tutarın üstündeki her işlem için kimlik tespiti yapacaklar. Aynı zamanda teknolojik risklere karşı önlem alınacak.

Olağan dışı büyüklükteki işlemlere ise platformlar bundan sonra ekstra özen gösterecek.

Tüm piyasaların toplam hacmi ise 2 trilyon üzerinde devam ediyor. Tüm piyasalardaki 24 saatlik işlem hacmi ise 123 milyar dolar düzeyinde devam etmekte.

*Yatırım tavsiyesi değildir.