Ethereum Yükselecek Mi? 4 Bin Doları Gördü

Özellikle de 2020 yılında salgının da etkisiyle bir dijital dönem başladı. Kartla yapılan alışverişler hızlı şekilde artış gösterdi. Her şey eskisinden daha çok sanal ortama kaymaya başladı. Dersler, toplantılar ve birçok alışkanlığımızı teknolojinin bize sunduklarına göre adapte ettik. Alışkanlıklarımız değil sadece para birimlerine bakış açımız da bu dönemde değişti. Sahneye çıkan kripto paralar ise son günlerde adından çokça konuşturmaya devam ediyor. Özellikle de yaşanılan dolandırıcılık olaylarından sonra kripto paraların popülaritesini daha fazla arttı.

Kripto paralardaki yükselişler yine devam ediyor. Piyasanın devi BTC için yeni rakipler birer birer sahneye çıkıyor. Uzmanlar ise ETH için beklediklerini tahminlerini yazdılar. Detaylar haberimizde.

Ethereum fiyatı hızla yükselmeye devam ediyor. Piyasanın iki numaralı coini 2000 bin dolar altında hareketemekteydi. Fakat hızla yükseliş ivmesi yakalayarak 4 bin doları da geçti. Peki ETH yükselişi devam edecek mi? ETH Bitcoin yerini alabilir mi? Merak edilenler ve daha fazlasını sizler için derledik.

RALLİ SÜRÜYOR

Ethereum rallisi sürmeye devam ediyor. 3 bin 900 dolar bandını da geçen ETH yükselişine ara vermeden devam ettirdi. Amerikan dolar karşısında yükselmeye devam eden ETH değerini 4 bin doların üzerine çıkararak rekor seviyelere yükseldi.

Şu an ise toplam piyasa hacmine göre ETH ikinci büyük kripto para birimi. Birkaç hafta öncesi ise 3 bin doların altında işlem görmekteydi. Uzmanlara göre ise hedef 5 bin dolar.

NewsBTC’denAayushJindal ise borsaya dair yaptığı teknik analizlerini paylaştı. Uzmana göre ETH 4 bin 130 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 3 bin 920 için destek noktası olarak gösterildi. ETH içinse direnç noktası 4 bin 150 dolar.

DESTEK GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

İkinci büyük kripto para birimi ETH (Ethereum) 3 bin 750 dolar bandında destek görmeye devam ediyor. BTC ise ETH kadar değer kazanamadı. Uzmanlara göre ise ETH için yakın zamanda önce 4200 ve 4250 dolar görülebilir. Daha sonra içinse beklenen direnç seviyesi 4500 dolar.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ünlü kripto para analistlerinden biri ve aynı zaman GoldmanSachs’in en yönetici olan Raoul Pal tahminlerini paylaştı. Pal, kurumsal alımlar olduğunun altını çizdi ve fiyatlarda biraz daha yükseliş beklediğini açıkladı.

Pal, daha önce de yerinde ETH ve BTC tahminleri paylaşmıştı.

Öte yandan Magnetic’in kurucu ortağı olan Megan Kaspar’da ön gördüğü fiyatları paylaştı. fakat ismin yaptığı tahminler dudak uçurtan cinste. ETH için 8 bin ila 10 bin dolar arasında yıl sonuna kadar bir fiyat tahmini beklediğini açıkladı.

Kaspar, Ethereum ‘a olan ilginin arttığını belirtti. Blok doğrulama için proof of stake geçiş yaşanması ve karbon emisyonlarının %99, oranında azaltılarak ETH’in yeşil bir teknoloji haline gelmesi para biriminin değerini arttırıyor.

ETH FİYAT DÜŞÜŞÜ OLABİLİR Mİ?

Ethereum için (ETH) aşağı yöndeki ilk destek noktası 3 bin 50 dolar. Daha sonra ise 3 bin 920 noktası geliyor. Eğer ETH için kırılma olursa teknik analizlere göre 3 bin 800 dolarlık destek noktasına doğru bir düşüş olabilir.