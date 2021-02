Et üreticileri isyanda: Fahiş fiyat artışı yapan kasap ve marketler denetlensin!

Türkiye'nin gündem konularından biri de fahiş fiyat artışları. Son dönemde peynir, süt ve ayçiçek yağı gibi temel gıda maddelerine getirilen zamlardan sonra kırmızı ete de peş peşe zam yapıldı. Dana kuşbaşının kilosu Şubat ayının başında 55 TL düzeyindeydi. Şu anda dana kuşbaşının kilosu 69 TL oldu. Kuzu kuşbaşının kilosu Şubat ayının başında 70-75 TL seviyesindeydi. Şu anda kuzu kuşbaşının kilosu 90 TL'ye çıktı. Dana kıymanın kilosu da 73 TL'ye kadar fırladı. Temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışları vatandaşı isyan ettirirken, bir tepki de et üreticilerden geldi.

"Kendi çıkarları doğrultusunda fiyat koyuyorlar"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, konu hakkında yaptığı açıklamada, et fiyatlarında yaşanan artışın sebebini aracılar olarak gösterdi. Temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı uygulayanların yalnızca kendi çıkarlarını göz önünde bulundurduklarını kaydeden Çelik, tüketiciyi ve üreticiyi hiçbir şekilde umursamadan fiyat belirlendiğini dile getirdi. Çelik, girdi maliyetlerinin artış gösterdiğine veya doların yükseldiğine dair ifadelerin bahane olduğunu belirterek, doların düşmesi durumunda da fiyatların artış gösterdiğine dikkat çekti.

"Kasap ve marketlere yönelik denetim şart"

Fahiş fiyat artışı uygulayan kasap ve marketlere yönelik denetim uygulanması için çağrıda bulunan Çelik, en alt sınıfta kilo başına 15 TL fark konulduğunu, en üst sınıfta ise kilo başına yüzde 100'den fazla fark konulduğunu dile getirdi. Çelik, 50 TL'ye karkas verilmesine rağmen en alt sınıfın 60 TL'ye satışa sunulduğu ve en üst sınıfın ise 140 TL'ye satıldığı düşünülürse aracıların bunda önemli bir paya sahip olduğunu ekledi.

Türkiye'de et tüketimi azaldı

ESK (Et ve Süt Kurumu) tarafından açıklanan verilere bakıldığında perakende kıyma fiyatlarının İngiltere ve ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile yarıştığı görüldü. Bu nedenle Türkiye'de et tüketiminin azaldığı fark edildi. 2016 senesinde dört kişilik ailenin bir sene içerisinde toplam 37,2 kilogram kırmızı et tükettiği belirtildi. 2020 senesinde ise dört kişilik ailenin bir sene içerisinde toplam 28 kilo kırmızı et tüketebildiği ortaya çıktı.

Hayvan sayısı artmasına rağmen fiyatlar tavan yaptı

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 senesinin Aralık ayında Türkiye'de bulunan büyükbaş hayvan sayısı senelik bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Yani Türkiye'de bulunan büyükbaş hayvan sayısı 18 milyon 158 bine yükseldi. 2020 senesinin Aralık ayında Türkiye'de bulunan küçükbaş hayvan sayısı senelik bazda yüzde 11,6 artış gösterdi. Yani Türkiye'de bulunan küçükbaş hayvan sayısı 54 milyon 113 bine yükseldi. Hayvan sayısında yaşanan artışa rağmen kırmızı et fiyatları yüzde 30 oranında yükseldi.

2019 senesinin Aralık ayında 46,2 TL olan dana eti, 2020 senesinin Aralık ayında 51 TL oldu. 2019 senesinin Aralık ayında 53 TL olan dana eti, 2020 senesinin Aralık ayında 64 TL oldu. 2019 senesinin Aralık ayında 11 TL olan beyaz et, 2020 senesinin Aralık ayında 14,4 TL oldu. 2019 senesinin Aralık ayında 40,8 TL olan sakatat, 2020 senesinin Aralık ayında 53,3 TL'ye yükseldi. Yüksek kur nedeniyle dışa bağımlı olunan girdilere sık sık zam gelmesi üzerine et fiyatlarında artış yapıldığı ifade ediliyor. Sektör temsilciler, yem üretiminin de artırılması ve artan maliyetler karşısında çiftçilere destek sağlanması gerektiğini düşünüyor.