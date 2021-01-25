Esnaftan Erdoğan'a 6 öneri: HES kodu ile açılalım!

Türkiye'de koronavirüs sürecinde kafe, lokanta, restoran, kahvehane ve çay bahçesi gibi işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu işletmelerin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin soruya "Şu anda riske atamayız." şeklinde bir yanıt vermişti. Ekonomik bakımdan sıkıntı yaşayan esnaf ise işletmelerinin yeniden faaliyet göstermesini bekliyor.

Bunun üzerine TESK Genel Başkanı Palandöken, koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren esnafların sıkıntılarını Erdoğan'a iletti. Palandöken, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ılımlı geçtiğine dikkat çekti. Palandöken, ayrıca kabine toplantısına esnafların sorunlarının çözüme kavuşturulmasına yönelik kararlar beklediklerini söyledi.

Esnaftan 6 öneri!

Erdoğan'a söz konusu görüşme sırasında 6 maddeden oluşan bir öneri paketi sunuldu. Söz konusu pakette, koronavirüs sürecinden en çok etkilenen esnaf ve sanatkarların ödeme güçlüğü çektikleri kredi taksitlerinin, bir sene faizsiz şekilde ertelenmesi yer aldı. İkinci öneri olarak kira desteği ile nakit desteğinin kapsamının genişletilmesi aktarıldı. Üçüncü olarak doğal gaz, su ve elektrik faturaları ile vergi ve prim bedellerinin bir sene faizsiz şekilde ertelenmesi istendi. Dördüncü olarak yasaklar kapsamında faaliyetlerine geçici olarak son verilen işletmelerin HES kodu zorunluluğu ile yeniden faaliyet göstermeleri teklif edildi. Beşinci olarak ticari araçlara yönelik indirimli akaryakıt olanağı sunulması talep edildi. Altıncı ve son olarak da sigorta prim borcuna sahip olan esnafların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerine olanak tanıyan uygulamanın bir sene uzatılması istendi.

Vergi ödemeleri ertelenmişti

Resmî Gazete'de yer alan karara göre, Türkiye'de koronavirüs sürecinde faaliyetleri geçici olarak durdurulan işletmelerin vergi ödemeleri ertelenmişti. Kafe, kahvehane, sinema salonları, hamam, sauna ve kreş gibi işletmeleri kapsayan karara göre, KDV (Katma Değer Vergisi) beyannamelerinin verilmesinin ve gelir vergisi ile stopaj vergisi ödemelerinin ertelendiği ifade edilmişti. Söz konusu kararın, 1 Aralık 2020 itibarıyla geçerli olacağı aktarılmış, tekrar faaliyet gösterene kadar iş yerlerinin vergi ödemelerinin ertelendiği kaydedilmişti. İşletmelerin, tekrar açıldıktan 26 gün sonra KDV (Katma Değer Vergisi) beyannamelerini verecekleri ve bunlara dair ödemelere başlayacakları ifade edilmişti.

Erdoğan'dan olumlu bir sinyal gelmemişti

Kısa bir süre önce açıklama yapan Erdoğan, restoran ve kafe gibi işletmelerin daha önce önlemlere uyacaklarına dair söz verdiklerini ancak bu sözlerini yerine getirmediklerini belirtmişti. Erdoğan, Türkiye'de koronavirüs sürecinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, bu nedenle sürece zarar verecek bir karar alamayacaklarını söylemiş, "Şu anda riske atamayız." demişti. Erdoğan, vaka sayılarındaki gerileme sürerse yasakların gevşetilebileceğini söylemişti. İşletmeciler ise insanların şu anda rahatlıkla seyahat edebildiklerini ve evlerinde nişan gibi etkinlikler yapabildiklerini belirterek, böyle bir durumda kendi işletmelerinin de açılabileceğini dile getirmişler, "En azından vatandaşların HES koduyla girebilecekleri bir sistem uygulansın." şeklinde bir talepte bulunmuşlardı.