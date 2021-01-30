Esnafa kira ve gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? 1.000 TL ödemeleri başladı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan geçtiğimiz günlerde esnaflara yardım müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnameyi onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte esnaflarımız için yeni bir destek ödemesi başladı. Buna göre pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnaflarımız için aylık 1.000 TL olmak üzere 3 ay boyunca toplamda 3.000 lira destek ödemesi yapılacak. Ek olarak, büyükşehirlerdeki esnaflara 750 TL, şehirlerde yaşayan esnaflara 500TL kira yardımı ödemesi gerçekleştirilecek. 11 Ocak 2021 tarihinde başvuruları sona eren gelir kaybı desteği ve kira yardımı desteği başvuruları için sonuçlar açıklandı. Milyonlarca esnaf E-devlet Ticaret Bakanlığı sayfası üzerinden başvuru sonuçlarını kontrol edebilirler. Başvurusu onaylanan vatandaşlarımız ise merakla destek ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyorlar.

GELİR KAYBI DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

1.000 TL gelir kaybı destek ödemelerinin yatırılacağı tarih hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Okurlarımızdan gelen yorumlara göre bazı esnaflarımızın 1.000 TL gelir kaybı destek ödemeleri PTT üzerinden gerçekleşmiş durumda. Bilindiği üzere başvuru formunda her esnaf destek ödemelerinin yatırılması için iban adreslerini beyan etmişti. Vatandaşlarımızdan gelen yorumlara göre IBAN bilgisi girilmesine rağmen bazı esnaflara PTT üzerinden ödemeler yapıldı. Mail adresi ve telefon numarası sisteme kayıtlı olan esnaflarımıza, destek ödemelerinin yapıldığına dair herhangi bir bilgilendirme metni gönderilmedi. PTT'ye giderek hesaplarına para yatıp yatmadığını kontrol eden binlerce vatandaşımız ödemelerin yapıldığını fark ettiler. Sizde başvurunuz onaylandı ancak ödemeler hesabınıza yatmadıysa en yakın PTT şubesine giderek adınıza yatırılan bir ödeme olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. PTT Kart sahipleri ise gelir kaybı destek ödemesi ve kira desteği ödemelerini PTT ATM'leri üzerinden kontrol edebililrler. Destek ödemeleri onaylanan vatandaşlarımız yorum bölümünden ödemeyi alıp almadıklarını tüm okurlarımızla paylaşabilirler.

BAŞVURUSU REDDEDİLENLERE İTİRAZ HAKKI!

Gelir kaybı destek başvurum reddedildi, kira desteği başvurum reddedildi ne yapabilirim? Sorusunun cevabını merak edenler için Ticaret Bakanlığı bir aydınlatma metni yayımladı. Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden 11 Ocak tarihinde yayımlanan bildirgeye göre başvuruları reddedilen vatandaşlarımızın itiraz hakkı bulunmaktadır. Esnaflarımız kiralarını ödediklerine dair banka dekontları ve kira kontratıyla birlikte e-devlet üzerinden itiraz başvurusunda bulunabilecekler. Yapılan açıklamaya göre itiraz başvuruları bakanlık tarafından belirlenecek tarihler arasında gerçekleştirilecek ancak şuan yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. İtiraz başvurusu yapmak isteyen esnaflarımız Ticaret Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı beklemek durumunda kalacaklar.

İlgili destek ödemeleri kapsamında başvuruları onaylanan esnaflarımıza aylık 1.000 TL gelir kaybı destek ödemesi yapılacak. Büyükşehirlerde yaşayan esnaflarımıza 750 TL, diğer şehirlerde işletme sahibi olan esnaflarımıza ise aylık 500 TL kira destek ödemesi yapılacak. Böylece esnaflarımız toplamda 4500 TL ile 5250 TL arasında bir maddi yardım almış olacaklar.

40 BİN TL HİBE DESTEĞİ YOLDA

Esnaflarımıza bir müjdeli haberde 40 bin TL'ye kadar hibe destek ödemeleri konusunda geldi. Pandemi sürecinde zarara uğrayan işletmelere zararlarının %3'ü tutarında en az 2 bin lira en çok 40 bin lira olmak üzere destek ödemeleri yapılacak. Bu haberin detayları için aşağıdaki haberimize tıklayarak tüm detaylara ulaşabilirsiniz.