Esnaf ve Sanatkarlara Müjde! Ticaret Bakanı Açıkladı Başvuru Tarihini Kaçırmayın

Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamaya göre, uzun süredir süregelen pandeminin olumsuz etkilerinden esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılan yardımın uzatma kararı alındı. Korona virüsün hayatımıza girdiği günden beri ekonomik olarak, büyük problemler yaşayan zaman zaman işyerlerini kapatmak zorunda kalan kişiler için açıklama geldi. Pandemi sürecinin başladığı günden beri ekonomik olarak negatif etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılan desteklerin bir ay daha uzatıldığını açıklamasında duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bazı açıklamalarda bulundu. Muş, "Söz konusu destekler için başvurular 31 Mayıs 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir" ifadelerini kullandı. 31 Mayıs tarihine kadar başvuru yapmak isteyen esnaf ve sanatkarlar bu tarihe kadar başvurularını e-devlet üzerinden yapması gerekmektedir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şahsi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, açıklamalarda bulundu. Esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik yapılan aylık bin TL gelir desteği ile büyükşehirlerde 750 TL, diğer şehirlerde ise 500 TL olan kira desteğinin süresinin 30 gün daha uzatılacağını açıkladı. Böylelikler esnaf ve sanatkarların pandemi sürecinde oluşan ekonomik sıkıntların biraz olsun hafifletilmesi amaçlanıyor.

Son Başvuru Tarihi 31 Mayıs

Ticaret Bakanı Muş yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı, "Esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnaf ve Sanatkara Yeni Destek Paketi; korona virüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık bin lira gelir desteği ile büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olan kira desteğinin süresi bir ay daha uzatılmıştır. Söz konusu destekler için başvurular 31 Mayıs 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecektir. TESKOMB aracılığıyla veya doğrudan Halkbank üzerinden esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin taksit ödemeleri 1 Temmuz'a kadar ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.