Esnaf Kira ve Hibe Desteği Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak? 500 TL, 750 TL ve 1000 TL Ödeme Tarihleri

Pandeminin başlamasıyla birlikte geçtiğimiz yıl Ekonomik İstikrar Kalkanı adıyla çeşitli alanlarda vatandaşlarımıza bir çok ödeme yapıldı. Bu ödemelerden bazıları hala devam ederken, 2021 yılı itibariyle yeni destek ödemeleri de devreye alındı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte düşük gelir grubu vatandaşlarımız için 3. faz 1000 TL yardım başvuruları başladı. Esnaf ve bireysel ticari işletmeler için kira desteği ve gelir kaybı hibe desteği imkanı sunuldu. Geçtiğimiz hafta başvuruları tamamlanan yardımlara yoğun ilgi gösterildi. Başvuruların cuma akşamı itibariyle bitmesi planlanırken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan verdiği müjdeyle başvuruları Pazar akşamı sonuna kadar uzattıklarını duyurmuştu. 500 TL, 750 TL ve 1000 TL olmak üzere yapılan yardım ödemeleri için bir çok işletme sahibi e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirdiler.

GELİR KAYBI HİBE DESTEĞİ

Esnaf ve sanatkarlar, gerçek kişi işletmeleri, basit usülde çalışma yürüten kişiler için aylık 1.000 TL destek ödemesi yapılmasına karar verildi. Pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan kişiler böylece 3 bin liraya varan devlet destek ödemesinden yararlanabilecekler. Gelir kaybı hibe desteğinden yararlanacak kişilere ek olarak, dükkanlarının kira olması durumunda kira desteği de sunulacak. Buna göre büyükşehir belediyelerine bağlı işletmeler için 750 TL, diğer şehirlerde bulunan esnaflar için 500 TL kira desteği verilmesi yönünde karar kılındı. Eğer işletmenin kirası bu tutarlardan daha düşükse, kira tutarı kadar destek yapılacak. Yardım ödemeleri toplamda 3 ay boyunca devam edecek. Böylece bir işletme aylık 1750 lirada maksimum tutardan toplamda 5250 TL devlet destek ödemesi alabilecek.

HİBE DESTEĞİ VE KİRA YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

E-devletten başvuruların başlamasıyla birlikte milyonlarca esnaf ilgili destek için başvurularını gerçekleştirdi. E-devlet üzerinden başvuruların sona ermesiyle birlikte yeni başvurular için alımlar kapandı. Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılması beklenirken, başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde e-devlet üzeriden açıklanması planlanıyor. Ödemelerin yapılacağı tarih, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama ile kesinlik kazanacak. Beklentiler ise ödemelerin Ocak ayının son haftasında yapılacağı yönünde. Uzmanlar tarafından yapılan yorumlara göre 2021 Ocak ayının son haftası veya Şubat ayının ilk haftası gibi esnaf destek ödemeleri hesaplara yatırılmış olacak. Yapılacak hibe destek ödemelerinde yine TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemelerin yapılacağı tahmin ediliyor. Esnaflara yardım destek ödemeleri konusunda yoğun başvuru geldi. Kaç adet başvuru yapıldığına ait resmi açıklama ise henüz gelmedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 23:07