Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında?

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan'ın yerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı. AK Parti'nin 289 olan milletvekili sayısı 288'e düştü. Eski bakan Pekcan, kendi şirketinden bakanlığa dezenfektan sattığı iddiası ile geldi. Ruhsar Pekcan kimdir, nerelidir?

Ruhsar Pekcan 1958 yılında Manisa’nın Demirci ilçesinde doğmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nde tamamladı. Ardından yüksek lisansını aynı üniversitede tamamladı. Pekcan, kariyerine ilk adımı 1981 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda attı. Pekcan, evli ve 2 çocuk sahibidir. IWEC 2012 Ödülü sahibidir aynı zamanda, WEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçilmiştir.

İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyeliği olan Ruhsar Pekcan, şu anki dönemde DEİŞ-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesi olarak görevini ifa etmektedir.

Özel şirketlerde çok sayıda görev yapan Pekcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti. İTO-IKGK İstanbul Kadın Girişimler Kurulu Üyeliği, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği ve ECO-CCI Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi önlemli konumlarda bulundu.

2005 yılında altyapı projelerine içme suyu, petrol ve doğalgaz boruları, sulama, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.’ne kurucu ortak olarak yerini aldı şu an bu şirkette Yönetici Müdürü konumundadır.

Pekcan 21, Nisan Tarihi itibari ile,Ticaret Bakanlığı görevinden alınmıştır. Kendi şirketinden, Bakanı olduğu Ticaret Bakanlığına 9 milyon TL değerinde dezenfektan sattığının iddia edilmesinin ardından konuyu Meclis gündemine taşındı. Oluşan gündem sonrası Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevinden alındı.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 12:24