Erken seçim kararıyla düşen euro yeniden 5.0 liraya çıktı (2)

İstanbul, 19 Nisan () – Erken seçim açıklamasıyla 4.96 liraya kadar gerileyen euro, yeniden 5.0 liranın üstüne çıktı.

Yeni güne 4.97 - 4.98 lira aralığında başlayan euro 5.0088 liraya kadar yükseldikten sonra, günlük yüzde 0.78 artışla 5.0 lira sınırında işlem görüyor.

Erken seçim kararıyla 4.02 liraya kadar gerileyen dolar da, günlük yüzde 0.72 artışla 4.0369 liraya kadar çıktı.

Bist100 Endeksi ise 112 bin 112 puandan başladığı yeni günü günlük yüzde 0.31 düşüşle 111 bin 761 puana kadar indi.