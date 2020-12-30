Erken Emekli Olmak İsteyen Vatandaşlara Müjde! SGK 2 Şart Koydu

Erken emeklilik konusu her dönemde araştırılan bir başlıktır. Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü durumlar çerçevesinde erken emekli olmak isteyenlerin sayısında maksimum rakamlar görülmüştür. Bu durumun nedeni salgın döneminde işe gidilmek istenmemesi ile alakalıdır. Ayrıca pek çok insan;

Prim ödemeleri,

Çalışma süresi açısından zaten emeklilik hakkı kazanmıştır.

Ancak emekli olunabilmesi için ülkemiz yasalarınca bir de belirlenmiş olan yaş sınırının üzerine çıkılması gerekmektedir. yaş sınırı kadınlar için ayrı belirlenirken erkekler için de ayrı olarak belirlenmektedir. SGK, son dönemde gerçekleştirmiş olduğu açıklamalar sayesinde bu konu hakkında merakları gidermiştir. İşte erken emeklilikle ilgili yeni gelişmeler.

Erken Emeklilikte Detaylar

Vatandaşların erken emekli olma hayalleri belli dönemlerde gerçekleştirilmiştir. Günümüzde de SGK açıklamaları çerçevesinde erken emekli olunabileceğinin altı çizilmektedir.

49 yaşında olunması,

Sigorta girişinin 1999 bazlı yapılması bu alanda önemli kıstaslar arasında gösterilmektedir.

Erken emeklilik için sigortanın ne zaman başladığı çok önemlidir. Bazı vatandaşlar çalışmaya oldukça küçük yaşlarda başlamaktadır. Buna karşın özellikle özel kurumlarda sigorta girişleri yapılmamaktadır. Bu da emeklilik yaşı geldiğinde büyük sorunlara neden olmaktadır. bu neden yüzünden iş hayatında sigortalı olarak hareket etmek oldukça büyük önem arz etmektedir.

1999 eylül,

2000-2002

2008 ve sonrası gibi ana değerlendirmelerden geçmeleri istenmektedir.

Çalışanlar içinsorunun hesaplamaları ilk olarak prim ödemelerine göre yanıtlanmaktadır. Sonrasında ise sigorta giriş tarihine bakılmaktadır. Emeklilik zamanlarını geriye çekmek isteyenlerin sigorta girişleri açısından;

Erken emeklilik için sigorta girişi ne kadar erkense o kadar iyidir. Emeklilik süresinin ya da emeklilikten sonra temin edilecek olan maaşın hesaplaması ise ayrı olarak yapılmaktadır. Çalışma hayatı boyunca prim ödemelerini yüksek tutanlar emekliliklerinde daha yüksek maaşlara sahip olmaktadır. Prim oranları düşük olanların maaşları ise ortalama seviyelerde belirlenmektedir. Yine de maaş sistemlerinde özel değişimler gerçekleşebildiği unutulmamalıdır.

Erken Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Düzenleme

EYT, emeklilikte yaşa takılanlar olarak açıklaması yapılan bir sistemdir. Bu alan ya da şart yüzünden pek çok vatandaşın mağduriyet yaşadığının altı çizilmektedir. Bahsedilen durum yüzünden sigorta açısından emekli olmasına karşın yaşı bekleyenlerin sayısı patlama yaşamıştır. Sistemden özellikle çalışma hayatına erken yaşlarda atılanlar daha fazla etkilenmiştir.

Vatandaşların emeklilikte yaşa takılanlar arasına girmemeleri için belli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Yasal düzenlemeler konusunda ise henüz meclis bazında yeni bir açıklama yapılmamıştır. Fakat ülkemizde emeklilik için yaşı bekleyen vatandaş sayısı oldukça yüksektir. Bu neden yüzünden yetkili kurumlardan konu hakkında etkin ve işe yarar adımların atılması beklenmektedir. Açıklamaların gelmesi halinde duyurular buradan yapılacaktır.

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Vatandaşlar için erken emeklilik şartlarından bazıları aynı kalırken bazıları yeniden düzenlenmektedir. Bu sayede erkenden emekliye ayrılmak isteyenlerin bu istekleri yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Son yapılan açıklamalar çerçevesinde özellikle 1999 yılı öncesinde sigortasını yaptırmış olanlar kendilerini şanslı hissetmelidir. Çünkü bu kesimde yer alan çalışanların ciddi prim ödemeleri tamamlanmış olmaktadır. Var olan diğer şartlar arasında;

3600 gün prim ödemesini tamamlamış olmak,

1999 yılı öncesinde sigorta yaptırılmış olmak şeklindedir.

Erken emeklilik sisteminden sigortası 2000 yılından sonra başlayan kişiler de istifade edebilmektedir. Fakat bu durum erken emeklilik için engel teşkil etmemektedir. Sadece ortaya çıkacak olan rakamların değerleri bir nebze daha yüksek olacaktır. Çalışanların kesin sonuçlar için özel hesaplama sistemlerinden istifade etmeleri önerilmektedir. Bunun için online hesaplama aracılarından yardım alınması da pekâlâ mümkündür.