Erdoğan Yeni Reform Paketini Duyurdu! Borç Erteleme ve Kredi Yapılandırma Heyecan Yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin 7. olağan toplantısında konuştu. AK Parti'nin 2002 yılından itibaren yaptığı hizmetlerle konuşmasına başlayan Erdoğan, Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedefleriyle konuşmsına devam etti. Çalışmalara tam gaz devam edildiğinin bilgisi verilirken, geçtiğimiz yıl 1 milyon üye kazandıran AKP teşkilatına da teşekkür edildi. Sözler arasında Cumhur İttifakı ile daha başarılı işler yapacağı belirtilirken Türkiye'nin son 18 yılda büyük ilerleme kaydettiğini belirtti.

Sağlıktan, eğitime, askeriyeden enerjiye birçok alanda başarılı hizmetler yaptıklarını belirten Erdoğan, her yatırımlarını engelleyemeye çalışanlara rağmen 5 kat 10 kat fazla projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde taciz tecavüz konularının hesabını veremediğini belirterek 'Bu kokuşmuş zihniyetten hayır gelmez' ifadelerine yer verdi.

YENİ REFORM PAKETİ 2021

2020 yıl sonunda duyurusu yapılan 2021 Reform Paketi tekrardan gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni paketle ilgili herkesi heyecanlandıran ayrıntılar verdi. Özellikle kredi sicil affı, kredi erteleme, borç yapılandırmayla ilgili müjdeli haber bekleyen vatandaşlarımızın heyecanı katlanarak arttı. Erdoğan'ın Yeni Reform Paketi ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların, kazanımlarımıza göz dikmeleri kendi çapsızlıklarının, çaresizliklerinin, tembelliklerinin işaretidir. Biz, kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Elbette hep olduğu gibi bu mücadeleyi Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek vereceğiz. Bu süreçte kongrelerimizde görev alan il yönetimlerimize, ilçe yönetimlerimize çok önemli görevler düşüyor. Milletimizin her bir ferdine ulaşarak, kendi yaptıklarımızı anlatacak, hedeflerimizi ve vizyonumuzu insanlarla paylaşacak, muhalefetin yalanlarını ve iftiralarını ifşa edecek olan sizlersiniz. Tabanda vazifelerini ne kadar iyi yaparlarsa biz de hükümette ve mecliste o kadar verimli ve etkili faaliyetler yürütebiliriz. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ortaya koyacağımız gayretler konusunda sizlere güveniyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Dar-ül bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de, kapımız da, partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz, hep yüzü geleceğe dönük bir parti olarak bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 Reform Paketiyle ilgili yaptığı açıklama milyonlarca vatandaşımız tarafından heyecanla karşılandı. Paket önümüzdeki günlerde açıklanırken, paket detaylarıyla ilgili iddialar da kulislerde konuşulmaya başlandı. Yeni paket ile hayata geçirilmesi beklenen uygulamalar şu şekildedir:

3 AY KREDİ ERTELEME

Pandemi sürecinin beklenenden daha uzun sürmesiyle birlikte kredi kullanan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte bir hayli zorlanıyorlar. Vatandaşların yoğun talebi üzerine kredi borçlarının ertelenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a talepler iletildi. 2021 Yeni Reform Paketi'nin en önemli gündem maddesi kredi borçlarının ertelenmesiyle ilgili olacak. Mart ayında yüksek aşılanmayla birlikte hayatın normale dönmesi ve istihdamın artması planlanıyor. Kredi borçları 3 ay ertelenirse vatandaşlarımız birikmiş borçlarını yaz aylarında daha kolay bir şekilde ödeyebilecekler.

KREDİ YAPILANDIRMA

Yeni Reform Paketi'nin bir diğer önemli başlığı kredi yapılandırma konusunda. Sonbahar-kış döneminde yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanmak zorunda kalan vatandaşlarımız için düşük faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma imkanı sunulabilir. Kamu bankalarından kredi kullananlar için yapılandırma işlemleri, özel bankalardan kredi kullanan vatandaşlarımız için düşük faizli borç transfer kredisi hayata geçirilebilir.

SIFIR FAİZLİ KREDİ

Kış aylarında artan masraflar ve karantina uygulamaları nedeniyle esnaflar çok zorlu bir süreçten geçmekteler. Yeni Reform Paketi ile birlikte esnaflara Halkbank, Ziraat bankası ve Vakıfbank aracılığıyla faizsiz kredi verileceği mecliste konuşuluyor.

KREDİ FAİZLERİ SİLİNİYOR

Geçtiğimiz haftalarda meclise sunulan kanun teklifiyle çiftçilerin kredi faizlerinin silinmesi ve borçların en az 60 ay olarak yeniden yapılandırılması gündeme geldi. Paylaşılan istatistiklere göre ülkemizdeki çiftçilerin %93'ü bankalara borçlu. Borç karşısında ise ev, arsa ve tarlaları ipotekli. Yeni Reform Paketi'yle birlikte çiftçiler rahat bir nefes alabilir ve kredi ödemelerinde yeni uygulamalar hayata geçebilir.