Erdoğan Müjdeyi Verdi! Emekli İkramiyeleri İçin Olası Formüller Neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyelere ilişkin açıklamalar yaptı, emeklilerin gözü kulağı Erdoğan tarafından yapılan açıklamadaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs ayının ilk günleri yapılacağını, Kurban Bayramı için yapılacak olan ödemenin ise Temmuz ayının ortasına doğru hesaplarda olacağını açıklamıştı.

Öncelikle mevcut tabloyu özetleyelim, sonra ihtimalleri ve formülleri göz önüne alalım. Normalde 1000 TL ödenen ikramiyeler de 2021 yılı için enflasyon artışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 13 milyon emekliyi ve vefat eden sigortalıların yakınlarına ödeniyor ikramiyeler.

Yapılan ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde belirlenen tarihlerde hesaplara yatıyor. Ödemeler otomatik olarak kişilerin, emekli maaşı alıyor oldukları hesaplara yatırılıyor.

Bu yıl için, verilen ikramiyeler de ne kadarlık bir zam yapılacağı henüz bilinmiyor.

Konu ile ilişkili olarak 3 senaryo mevcut.

Birincisi, 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması. Baktığımızda ilk ikramiyeye Ocak’taki yüzde 8.36’lık oranın yansıtılması şeklinde. İkinci ikramiyeye de Temmuz’da belli olacak olan yeni enflasyon oranın yansıtılması olarak özetleniyor.

İkinci senaryo ise yıllık enflasyonun yansıtılması. Geçtiğimiz yılın enflasyon oranı yansıtılırsa eğer bu oran da yüzde 14.60 olacak.

Üçüncü senaryo ise 2018 yılından zamana kadar olan enflasyon oranlarının ikramiyeye yansıtılması tahmini mevcut.

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü verdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyeleri alacak kişilere ramazandaki ilk ödemesini mayıs ayının ilk günlerinde yapılacağını iletirken, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ayının ortalarında yapılacağını planladıklarını ifade etmişti.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında, emekli maaşlarının en düşük 1500 TL’ye çıkarıldığını ifade etti.