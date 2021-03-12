Erdoğan: Hedef tek haneli enflasyon!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün tüm vatandaşların merak içerisinde beklediği ekonomi reform paketini açıkladı. Erdoğan, enflasyonla mücadeleye öncelik verileceğini belirterek, tek haneli enflasyon oranlarının hedeflendiğini dile getirdi.

"Erken Uyarı Sistemi kurulacak"

Kuraklık ve koronavirüs nedeniyle ülkelerin gıda stoklarını artırdıklarını belirten Erdoğan, bu nedenle gıda fiyatlarında öngörülebilirliğin azaldığını söyledi. Erdoğan, Gıda Komitesi'nin politika tavsiyelerini biçimlendirebilmesi ve piyasaların etkili bir şekilde çalışabilmesi için Erken Uyarı Sistemi'nin kurulacağını belirterek, gıda zincirinin üretim, toptan ve perakende olmak üzere tümünün takip edileceğini ve rapor haline getirileceğini dile getirdi.

"19 milyon ton gıda israf ediliyor"

Türkiye'de senede 19 milyon ton gıdanın israf edildiğini kaydeden Erdoğan, işletme başında israfın senede 4 tondan fazla olduğunu kaydetti. Erdoğan, buna son vermek amacıyla harekete geçildiğini belirterek, hâlde ve tarlada kalan meyve-sebzelerin piyasaya kazandırılacağını söyledi. Söz konusu ürünlerin dijital tarım pazarına dâhil edileceğini ve alıcılarla buluşturulacağını kaydeden Erdoğan, böylece çiftçilerin ürünleri için pazar bulabileceğini ve esnafın da dilediği kalitede ürünü alabileceğini aktardı.

"Gıda bankacılığı yaygın hale getirilecek"

Erdoğan, gıda bankacılığı sisteminin yaygın hale getirileceğini belirtti. Tarımsal üretime ilişkin öngörülebilirliğin artırılması ve fiyat dalgalanmalarının engellenmesi amacıyla sözleşmeli tarım mekanizmalarının oluşturulacağını söyleyen Erdoğan, işlenmemiş gıda fiyatlarına yönelik aracılık maliyetlerinin azalmasına fayda getirecek yasaya ilişkin faaliyetlerin hızlı bir şekilde tamamlanacağını kaydetti.

"Dijital para için gerekli adımlar atılacak"

Erdoğan, dijital paranın hukuki, teknolojik ve ekonomik bakımdan altyapısını meydana getirecek hamlelerde bulunulacağını kaydetti. Uluslararası standartlara göre katılım finans tahkim mekanizmasının oluşturulacağını aktaran Erdoğan, reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarının özendirilmesi amacıyla da Tahvil Garanti Fonu'nun oluşturulacağını dile getirdi. Erdoğan, bireysel emeklilik sisteminin gelişmesinin sağlanacağını belirterek, finans sektörünün kurumsal altyapısının geliştirilmesi için önemli adımların atılacağını söyledi.

"BES'e 18 yaş altı vatandaşlar girebilecek"

Bireysel emeklilik sistemine 18 yaş altı vatandaşların da girebileceğini kaydeden Erdoğan, dernek, vakıf ve sandık gibi kuruluşlarda bulunan emeklilik birikimlerinin 2023 senesinin bitimine kadar bireysel emeklilik sistemine aktarılabileceğini dile getirdi.

"Cari açıkla mücadelede 3 politika var"

Erdoğan, cari açık ile mücadelede 3 ana politikanın yürütüleceğini ifade etti. İlk olarak yapısal cari açığa yoğunlaşılacağını belirten Erdoğan, ikinci olarak ihracatın tabana yayılmasının sağlanacağını ve şimdiye kadar potansiyele sahip olmasına rağmen ihracat yapmayan KOBİ'lerin bu yönde teşvik edileceğini söyledi. Erdoğan, üçüncü olarak da sanayide yeşil dönüşüme destek verileceğini aktardı.

"İki yeni başkanlık kurulacak"

Güçlü bir sağlık endüstrisi için Sağlık Endüstrileri Başkanlığının kurulacağını duyuran Erdoğan, doğal gaz piyasasının da tekrar yapılandırılacağını söyledi. Erdoğan, elektrik enerjisi depolama tesislerinin oluşturulması için yasal altyapının tamamlanacağını belirterek, enerjide dışa yönelik bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak politikaların uygulanacağını söyledi. Yazılım teknolojilerine gereksinim duyulduğunu aktaran Erdoğan, bu doğrultuda Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığının da kurulacağını ekledi.