Erdoğan'dan Kısa Çalışma Ödeneği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa çalışma ödeneği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve ödeneğin süresinin uzatıldığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmada tüm sektörlerde geçerli olmak üzere kısa çalışma ödeneği uygulamasına Nisan Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde devam edilmesine karar verildiğini bildirdi. Kısa çalışma ödeneği hakkında alınan kararın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa çalışma ödeneği hakkında en güncel açıklamalar ve turizm sektörü temsilcileri ile yapılan toplantı sonunda alınan kararlar…

Başkan Tayyip Erdoğan'ın kısa çalışma ödemeyi uygulamasının uzatılma kararı hakkında yapmış olduğu açıklama kamuoyuna duyuruldu ve vatandaşın merak ettiği konuya netlik kazandırıldı. Bunun yanı sıra turizm sektöründe Mayıs ayında sona erecek KDV indirimlerinin de Haziran sonuna kadar devam etmesi hakkında bir karar alındığı söylenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turizm haftası sebebiyle turizm sektörü temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kabul etti ve bir toplantı gerçekleştirildi. Turizm haftası dolayısı ile yapılan toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin evinde turizm sektörünün temsilcileri ile birlikte verimli bir istişare toplantısına gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Sektör temsilcileri ile yapılan toplantıda turizm sektörünün sorunlarının ve beklentilerinin gözden geçirildiği ve aynı zamanda sektörel kazanımların da nasıl daha ileri gidebileceğinin tartışıldığı bilgisi verildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantıda sektör temsilcilerinin istekleri doğrultusunda tüm sektörlerde geçerli olmak üzere Nisan ayından Haziran ayına kadar kısa çalışma ödeneğinin devam edileceği kararının alındığı açıklandı. Bunun yanı sıra turizm sektörü hakkında da yeni bir karar alındı ve Mayıs sonunda sona eren KDV indirimlerinin Haziran ayı sonuna kadar da devam etmesinin faydalı olacağının değerlendirildiği ve bu konuda karar alındığı hakkında açıklamalar yapıldı.