Epgis: Benzine 17, motorine 16 kuruş zam

İstanbul, 26 Eylül () - Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (Epgis), benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

Epgis'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 26 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde ise 16 kuruşluk fiyat artışına gidildi.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ÖTV'den karşılanması nedeniyle fiyat artışları pompaya yansımayacak.