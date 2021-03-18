EPDK'nın tavan fiyat kararı yargıya taşınacak!

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), akaryakıt istasyonlarında yapılan haksız fiyat artışı üzerine harekete geçmiş, birçok işletme ve firmaya yönelik denetimler yapılmış, gizli zam yapanlara da ceza kesilmişti. Dün toplantı düzenleyen EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), akaryakıt sektöründe hem rekabetin hem de sürdürülebilirliğin muhafaza edilmesi, kâr oyunlarına son verilmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla akaryakıt satışlarına yönelik tavan fiyat belirleneceğini duyurmuştu.

Akaryakıt şirketlerinden tepki geldi

Akaryakıt satışlarına yönelik tavan fiyat kararına akaryakıt şirketleri tarafından tepki gösterildi. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, tavan fiyat kararı nedeniyle hızlı bir şekilde mahkemeye gidileceğini duyurdu. Aktaş, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından müdahalede bulunulan rakamın "bayi kârı" olduğunu belirterek, halihazırda üst sınırın bulunduğu dile getirdi.

"Suçlamaları kabul etmiyoruz"

Tavan fiyat kararına bir tepki de TAGBİS'ten geldi. Açıklamada, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından alınan tavan fiyat kararının üzücü olduğu ifade edildi. Söz konusu açıklamada, dürüst ve ahlâklı bir şekilde çalışan bayilerin temsilcisi olarak, tavan fiyat kararının halka duyurulan sebeplerinin kendilerini ciddi derecede üzdüğüne dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), Türkiye'nin tüm kentlerinde akaryakıt satışlarına yönelik tavan fiyatları belirleyeceğini duyurmuştu. Akaryakıt şirketlerinin bu şekilde tavan fiyattan daha yüksek bir fiyata asla satış yapamayacağı ifade edilmişti. Söz konusu karara aykırı davranılması durumunda EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından tahkikat başlatılacağı ve idari yaptırımların uygulanacağı bildirilmişti.

Tavan fiyatlar şu şekilde belirlenmişti:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzinin litresinde tavan fiyat 7,07 TL olarak, motorinin litresinde tavan fiyat 6,43 TL olarak belirlenmişti.

İstanbul Anadolu Yakası: Benzinin litresinde tavan fiyat 7,08 TL olarak, motorinin litresinde tavan fiyat 6,44 olarak tespit edilmişti.

Ankara: Benzinin litresinde tavan fiyat 7,13 TL olarak, motorinin litresinde tavan fiyat 6,49 TL olarak belirlenmişti.

İzmir: Benzinin litresinde tavan fiyat 7,16 TL olarak, motorinin litresinde tavan fiyat 6,52 TL olarak tespit edilmişti.

"Suistimal ettiler"

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Başkanı Yılmaz, devletin eşel mobil sistemi ile gerekeni yaptığına ancak kâr oyunlarına girişen akaryakıt şirketlerinin bu durumu suistimal ettiğini söylemişti. Yılmaz, tavan fiyat kararının hem tüketiciler hem de akaryakıt sektörü bakımından en uygun karar olduğunu ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 10:33