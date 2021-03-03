EPDK "gizli zam" olayına el koydu!

Akaryakıt fiyatlarında gizli zam yapıldığı ileri sürüldü. Bunun üzerine EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), akaryakıt fiyatlarını artıran dağıtım şirketlerine karşı harekete geçti. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), dövizde yaşanan düşüşe rağmen benzine ve motorine yönelik pompa satış fiyatlarında akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından artış yapıldığını belirledi. Bunun üzerine EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), akaryakıt dağıtım şirketlerinden konuya ilişkin bilgi ve belgeleri istedi. Söz konusu kurum tarafından haksız kar artışı gerçekleştirdiği belirlenen akaryakıt dağıtım şirketlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

"Denetim mekanizması var"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Başkanı Yılmaz, serbest piyasada akaryakıt fiyatlarının tespit edildiğini ama denetim mekanizmasının da bulunduğunu ifade etti. Yılmaz, vergiler, dövizde yaşanan hareketlilik ve petrol fiyatları gibi faktörlerin akaryakıt fiyatlarının tespitinde etkili olduğunu belirterek, vatandaşlara eşel mobil sistemiyle mağduriyet yaşatılmasına ve akaryakıt sektörünün zehirlenmesine sessiz kalınmayacağını belirtti.

"Kâr oyunlarına müsaade etmeyiz"

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) olarak akaryakıt fiyatlarında kâr oyunlarına müsaade edilmeyeceğini kaydeden Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerinden bilgi talep edildiğini ve ilk belirlemelere göre şirketlerden bazılarına ilişkin derhal inceleme başlatıldığını söyledi. Yılmaz, vatandaşlara mağduriyet yaşatan ve akaryakıt sektörünü zarara uğratan şirketlerin incelendiğine dikkat çekerek, vatandaşları ve sektörü muhafaza edebilmek için yasalar doğrultusunda sahip oldukları yetkileri mutlaka kullanacaklarını dile getirdi. Yılmaz, kâr oyunlarına girişen ve akaryakıt fiyatlarına yönelik gizli zam getiren diğer şirketlerin de hemen belirleneceğini ve gerekli hamlelerde bulunulacağını söyledi.

Eşel mobil sistemi nedir?

14 Mayıs 2018 tarihinde akaryakıt sektöründe eşel mobil sistemi uygulanmaya başlandı. Söz konusu sisteme göre, 17 Mayıs 2018 tarihindeki rafineri çıkış fiyatları baz alınıyor. Fiyatlardaki değişiklik doğrultusunda ÖTV'de (Özel Tüketim Vergisi) düşüş veya yükseliş yaşanıyor. Rafineri fiyatlarında yaşanan artışlar, motorinde 27 Kasım 2020 tarihinden beri ÖTV'den (Özel Tüketim Vergisi) karşılanırken, benzinde ise 15 Aralık 2020 tarihinden beri bu vergiden karşılanıyor. Haliyle söz konusu tarihlerden beri pompa satış fiyatlarında bir yükseliş gerçekleşmemesi gerektiği ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 12:13