EPDK'dan "Markaya değil ucuzluğuna bakın" uyarısı!

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), Türkiye'de akaryakıt dağıtım şirketlerinden bazılarının gizli zam gerçekleştirdiğini belirledi. Söz konusu kurum, gizli zam yapan şirketlere ilişkin inceleme başlattı. Akaryakıt kalitesinin tüm lisanslı bayilerde aynı olduğunu kaydeden EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), araç sahiplerine önemli bir öneride bulundu.

"Kentlere göre değişmiyor"

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), akaryakıt ürünü alımına dair bir infografik hazırlattı. Tüm lisanslı bayilerde akaryakıt kalitesinin aynı olduğunu ve bütün istasyonlarda akaryakıt kalitesinin standartlara uygun olması gerektiğini belirten EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), lisanslı bayilerde satışı gerçekleştirilen akaryakıt kalitesinin kentlere göre değişmediğine dikkat çekti.

300 milyon TL katkı sağlıyor!

Türkiye'de akaryakıtın bir kuruş daha ucuza satın alınması bile ekonomiye 300 milyon TL değerinde katkı sağlıyor.

Litre fiyatındaki değişim incelendi

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yapılan çağrıdan sonra İstanbul'da bulunan akaryakıt istasyonları incelendi. Söz konusu istasyonlarda benzinin litre fiyatında gerçekleşen değişime bakıldı.

Megakentin farklı ilçelerinde bulunan 16 markaya ait akaryakıt şirketinin web siteleri aracılığıyla yakıt fiyatları incelendi. İlçe ve bayisine göre benzinin litre fiyatının 7,16 kuruş ile 7,30 kuruş arasında değiştiği fark edildi. İlçe ve bayisine göre motorinin litre fiyatının 6,48 kuruş ile 6,66 kuruş arasında değiştiği görüldü.

Böylece benzinde fiyat farkı 14 kuruş olurken, motorinde fiyat farkı 18 kuruş oluyor.

Söz konusu fiyat farkının ticaret hacmi, maliyet yapıları ve rekabet şartları doğrultusunda değiştiğine dikkat çekiliyor. Bayiler arasında oluşan 18 kuruş değerindeki fiyat farkı, 45 litre hacmindeki bir araç deposunun bir ay içerisinde iki kez tamamen doldurulması durumunda senede 200 TL'yi aşkın bir paranın tasarruf edilmesi manasını taşıyor.

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), akaryakıt fiyatlarına yönelik gizli zam gerçekleştiren şirketlere ilişkin inceleme başlatılmıştı. Söz konusu şirketlerin BP ve Shell gibi yabancı şirketler olduğuna dikkat çekilmişti. Kurum, şirketlerden belge ve bilgi talep etmişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 15:12