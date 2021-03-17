EPDK artık tavan fiyat uygulayacak!

Türkiye'de akaryakıt istasyonlarında haksız fiyat artışı yapılması üzerine EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından harekete geçildi. Türkiye'de bulunan çok sayıda işletme ve firmaya yönelik denetimler gerçekleştirildi. Gizli zam yapan işletme ve firmalara tek tek ceza kesildi. Bunun üzerine EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yapılan toplantıda önemli kararlar verildi.

Tavan fiyat uygulanacak

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), sektörde rekabetin ve devam ettirilebilirliğin muhafaza edilmesi ve tüketicilerin korunması, kâr oyunlarının yinelenmemesi için akaryakıt satışlarına yönelik tavan fiyat belirlenmesine yönelik karar aldı.

Söz konusu karara göre EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), Türkiye'nin bütün şehirlerinde uygulanacak olan tavan fiyatları belirleyecek. Böylece akaryakıt şirketleri, tavan fiyattan daha yüksek bir fiyata hiçbir şekilde satış gerçekleştiremeyecek. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), kararın ihlâl edilmesi durumunda tahkikat başlatacak. Söz konusu şirketlere yönelik idari yaptırımlar da hayata geçirilecek.

Tavan fiyatlar nasıl belirlendi?

Benzinin litre fiyatı, İstanbul Avrupa Yakası'nda en fazla 7,07 TL olacak. Motorinin litre fiyatı ise 6,43 TL olarak belirlenecek.

Benzinin litre fiyatı, İstanbul Anadolu Yakası'nda en fazla 7,08 TL olacak. Motorinin litre fiyatı ise 6,44 olarak belirlenecek.

Benzinin litre fiyatı, Ankara'da en fazla 7,13 TL olacak. Motorinin litre fiyatı ise 6,49 TL olarak belirlenecek.

Benzinin litre fiyatı, İzmir'de en fazla 7,16 TL olacak. Motorinin litre fiyatı ise 6,52 TL olarak belirlenecek.

"Suistimal edildi"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Başkanı Yılmaz, şirketlerden bazılarının gereken hamlelerde bulunmadığına dikkat çekti. Eşel mobil sistemiyle devletin gerekeni yaptığını aktaran Yılmaz, fakat kâr oyunlarıyla şirketlerden bazılarının bunu da suistimal ettiğini kaydetti. Yılmaz, yapılan değerlendirmeler sonucunda akaryakıt sektörü ve tüketiciler için en uygun kararın verildiğini söyledi.

"İndirim yapılacak"

Yılmaz, akaryakıt sektöründe rekabetin ve devam ettirilebilirliğin muhafaza edilmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla tavan fiyat uygulamasına geçildiğini belirterek, söz konusu karardan sonra tavan fiyattan daha düşük tutarlarda akaryakıt satışının beklendiğini dile getirdi. Öte yandan, daha fazla fiyat rekabetinin beklendiğini aktaran Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş değerinde indirim yapılacağını söyledi. Yılmaz, hiçbir şirket tarafından akaryakıtın tavan fiyattan daha yüksek bir fiyata satılamayacağını ifade etti.

"İzin veremeyiz"

Tüketicinin mağduriyete uğramasına ve akaryakıt sektörünün sıkıntıya girmesine asla izin vermeyeceklerini aktaran Yılmaz, serbest piyasanın yapısına zarar verecek manipülasyonlara karşı sessiz kalınamayacağını söyledi. Yılmaz, enerji piyasalarının doğru bir şekilde işleyebilmesi amacıyla yasaların kendilerine verdiği yetkileri uygulamaktan asla çekinmeyeceklerini belirterek, söz konusu kararın tüm şirketler tarafından doğru bir şekilde idrak edilmesini ve fiyatlara ilişkin gerekli özenin gösterilmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 12:07