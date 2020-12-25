Enpara Günlük Para Yatırma ve Para Çekme Limiti Ne Kadar?

Teknoloji birçok sektörü etkisi altına almayı başarabilmiştir. Bu sektörlerden bir tanesi de bankacılık sektörü olmaktadır. Bankalar web siteleri ve cep telefonu uygulamaları ile vermiş oldukları hizmeti arttırmayı başarabilmişlerdir. Web siteleri ve cep telefonu uygulamaları ile kredi kartı, kredi başvuruları, hesap bakiyesi gibi bankada yapabileceğiniz birçok işlemi bu platformlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Enpara bankası kullanıcılarına birçok avantaj sunmaktadır. Bu avantajlar içerisinde günlük para yatırma ve çekme limitlerinin yüksek miktarlarda olması da yer almaktadır. Günlük para yatırma limiti kurumlar için çok önemli bir detay olmaktadır. Kurumlar için her gün önemli olduğu için gün içerisinde yapılan işlemlerde çok önemli bir yere sahip olmaktadır.

Enpara Günlük Para Çekme Limiti Ne Kadar?

Bankaların günlük para çekme limitleri bulunmaktadır. Bu limitler bankadan bankaya farklılık göstere bildiği gibi yapılan işleme göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Birçok banka müşterinin isteğine bağlı olarak talimat ile günlük para çekme limitini arttırabilmektedir. Enpara’ın kredi kartı ya da banka kartlarında yapılan işlemlerde genellikle günlük para çekme limiti 15,000 bin TL olmaktadır. Bu tutar ATM cihazlarından çekilebilecek limit olmaktadır.

Bankalardan yapabileceğiniz çekim miktarı çeşitli nedenlere ve bankada bulunana para miktarına göre değişkenlik gösterebilmektedir.Enpara çok yüksek miktarlarda olan para transferlerinde özel bir güvenlik politikası izlemektedir. Yapacağınız yüksek miktarlı para transferlerini mümkün olduğunca erken yapmanız önemli olmaktadır. Şirket yetkililerinin gün içerisinde cep şubesinden yapabilecek transfer limiti 1,000,000TL olmaktadır.

Enpara Günlük Para Yatırma Limiti Ne Kadar?

Genellikle yüksek Mevlalarda yatırım işlemini uygulayan şirketler ATM cihazlarını kullanmaktadırlar. ATM cihazları günlük para yatırma limitleri bulunmaktadır. Bu limit bankalar tarafından değişkenlik gösterebilmektedir. Enpara hesabınıza yapabileceğiniz günlük para yatırma limiti 19,000TL olmaktadır. Bu limit kullanıcı talebi ile arttırılabilmektedir. Bankalarda bu tutarın limiti bulunmamaktadır. Enpara’nın anlaşmalı olduğu banka hesabınızı banka aracılığı ile istediğiniz miktarda para yatırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

ATM cihazlarından 1 hesabın 2 yetkili kullanıcısı olduğu takdirde gün içerisinde en fazla 15,000TL lirası çekim yapılabilmektedir. Bir kullanıcı gün içerisinde 10,000TL çekim yaptı ise diğer kullanıcı sadece 5,000TL çekim yapabilmektedir.

İşlem Saatleri Nelerdir?

Enpara’nın içerisinde gerçekleştireceğiniz işlemleri günün her saatinde gerçekleştirebilirsiniz fakat Enpara haricindeki banka kurumlarına yapılacak olan transfer işlemlerini diğer bankaların çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirebilmektesiniz. Genellikle bankaların çalışma saatleri 09:00 ile 17:00 arasında yer almaktadır.

İşlem Limit ve kısıtları Nelerdir?

Şirket dışında bireysel kullanımlarda Enpara’nın birçok avantajı bulunmaktadır. Kişisel kullanımlarda kullanıcıların para çekme ve yatırma işlemlerindeki avantajlarından birkaçı şu şekilde yer almaktadır.

Enpara Cep şubesinden bireysel hesaplarınız için 1 günde en fazla 500,000TL aktarabilirsiniz.

Cep telefonu numaralarına 1 günde sadece 2 kez en fazla 1000TL tutarında aktarım yapılabilmektedir.

Cep telefonu numaralarına haftada 4 kez ve en fazla 2000TL tutarında aktarım gerçekleştirebilirsiniz.

USD ve Altın dövizi işlemlerinde anlık olarak en fazla 100,000TL işlem yapabilirsiniz.

Günlük maksimum 500,000TL işlem yapılabilmektedir.

Enpara Cep Şubesi ve Enpara internet şubesinden birçok işleminizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank ATM’lerinden cep şubesinde bulunan karekod sistemi kartınız yanınızda olmadan en fazla 1,500TL çekebilirsiniz.

Encard ile ATM cihazlarından en fazla 7,500TL çekim yapılabilmektedir.

Vadeli hesaplarınızda alt limit olarak 10TL belirlenmiştir. Üst limit olmamaktadır.

Döviz ve Altın ile yapılan işlemlerde cep şubesi ve internet şubesinde işlem limiti 10 adet ile sınırlı olmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 02:43