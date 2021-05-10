Enpara çöktü mü? Enpara açılmıyor! En para ne zaman düzelecek

Enpara çöktü mü? Enpara neden girmiyor? En çok kullanılan bankalardan biri olan enpara.com erişim sağlanamıyor. Peki enpara çöktü mü? Enpara.com neden girmiyor? Enpara.com ne zaman düzelecek?

Enpara çöktü mü?

10 mayıs 2021 pazartesi günü enpara.com erişim sağlanamıyor. Enpara ne oldu? Enpara açılmyor! Enpara mobil uygulaması giriş sağlanamıyor. Bir çok vatandaş enpara giremediğini bildirdi. Sizler için enpara çözüm merkezi ve müşteri hizmetleri 7/24 ulaştık.

Enpara neden açılmıyor?

Enpara mobil uygulamar ve enpara.com açılmıyor. Teknik bir arızadan ötürü enpara.com girilmediği bildiriliyor. Enpara'dan yapılan açıklamaya göre "Sorunun farkında olunduğunu ve kısa sürede giriş sağlanabileceği" belirtildi.

Enpara ne zaman düzelecek?

Enpara müşteri hizmetleri ve enpara 7/24 destekten aldığımız bilgilere göre enpara 10 mayıs 2021 pazartesi günü 17:00'e kadar işlemlerin tekrar başlaması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 16:22