Enflasyonla mücadeleye Teknosa'dan da destek geldi

İSTANBUL, () - Teknoloji perakendecisi Teknosa, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı' kapsamında seçili ürünlerde yüzde 10’dan başlayan indirim kampanyasını başlattı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na ilişkin olarak, “Türkiye’nin öncü ve lider teknoloji perakende şirketi olarak, ülkemizin dijitalleşme atağına katkıda bulunmak ve herkesin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu çerçevede, 18 yıldır, her koşulda, ülkemiz ve paydaşlarımız için yarattığımız değeri sürdürmek adına Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na tam destek veriyoruz. Bugünden itibaren, seçili ürünlerde yüzde 10 seviyesinde indirimleri başlattık. İş ortaklarımızla birlikte, uygun fiyat ve kampanyalarla bu zor dönemde de müşterilerimizin yanında olmaya ve alım gücünü desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.